Кучи пластика и одежды: в Запорожье дайверы достали тонны мусора из реки Днепр

В субботу, 20 октября, в Запорожье дайверы ныряли в реку Днепр в поисках мусора. Там провели ежегодную акцию по очистке реки. Неравнодушные подняли со дна кучи пластика, стекла, металла и одежды.

Неравнодушные дайверы, вспомнили, чем удивляло дно Днепра. Среди самых ярких воспоминаний – тело тропической ящерицы. Животное умерло на борту плавучего зверинца, его втихаря сбросили в воду.

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"Был варан длиной более метра. Нашел его молодой дайвер, когда он его увидел, выскочил из воды и кричал: "Крокодил". Все находили: и паспорта, и парики", – вспомнил вице-президент областной федерации дайверов Геннадий Ушаков.

Мусор из реки Днепр

Температура в Днепре 14 градусов, на очистительную операцию дайверы выделяют час-два времени. Самым распространенным подводным мусором являются отходы после празднований.

Все сюда идет, к "дедушке" Днепру, к сожалению. Наш народ никак не научится следить за собой,

– сказал дайвер Денис Ерохин.

"Думали, что будет меньше. Мусора хватает", – рассказал секретарь областной федерации дайверов Евгений Самсонов.

На этот раз ныряльщики собрали около двух тонн мусора.

Смотрите видео, как правильно сортировать мусор: