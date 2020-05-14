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Куда направят миллиарды от МВФ: ответ Нацбанка

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Куди спрямують гроші МВФ
Куди спрямують гроші МВФ / Getty Images

Украина уже выполнила все условия, необходимые для финансовой помощи МВФ. До конца года Украина может получить до 3,5 миллиарда долларов.

Голова НБУ Яків Смолій розповів в інтерв’ю ВВС, що співпраця з МВФ відкриває для України двері для отримання додаткового фінансування від Світового банку, Єврокомісії та урядів Японії і Канади.

Зверніть увагу Єврокомісар про 500 мільонів євро допомоги Україні: усе залежить від рішення МВФ

Усі гроші підуть на покриття дефіциту держбюджету.

Зверніть увагу! Державний бюджет України за підсумками січня – квітня 2020 року виконано на 86,1%. Дефіцит склав 23,5 мільярда гривень. Детальніше – тут.

За словами Якова Смолія, Україна зможе отримати перший транш за новою програмою співпраці з МВФ у кінці травня – на початку червня.

Загальна сума програми – близько 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 1,5 року.

Що відомо про кредит МВФ Україні

  • Україна очікує на 5,5 мільярдів доларів допомоги від МВФ. 
  • 7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з погодженої 3-річної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by. 
  • Основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми, розмір кредитування не змінився.
  • Для того, щоб отримати кредит партнери, зокрема, вимагали від України відкрити ринок землі та прийняти банківське законодавство.
  • Верховна Рада уже ухвалила обидва закони.
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Яков Смолий Бюджет 2020 Новости политики НБУ Кредит Деньги МВФ Новости Украины
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