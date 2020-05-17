Куда поехать, не пересекая границу: удивительные места в Украине – увлекательные фото

Страны мира пока не спешат открывать границы. В Европе этим летом разрешат посещать курорты в пределах Шенгенской зоны. Сейчас украинцев ожидает внутренний туризм – это альтернатива поездкам за границу.

Куда можно поехать в Украине – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Тревел-блоггеры говорят, что за экстримом или, наоборот, релаксом стоит отправляться в Карпаты. Если хотите почувствовать себя на Марсе – нужно подняться на гору на Буковине, где расположена заброшенная станция "Памир".



Станция "Памир" на горе Томнатик / Фото "Молодой Буковинец"

Если мечтаете об Исландии, тогда стоит увидеть гору Гемба. А за экзотикой – смело езжайте на розовые озера на Херсонщине.



Розовые озера на Херсонщине / Фото "Википедия"

Кроме того, можно в Украине отыскать и Калифорнию. Например, пляж в Санжейке рядом с Одессой очень напоминает локации неподалеку Голливуда, а своими замками Украина не уступает Франции.



Пляж возле села Санжейка / Фото GotoWorld PG

По всей Украине можно найти очень много исторических памятников, которые стоят вашего внимания. Думаю, что Буцкий каньон – это прекрасное место, чтобы его посетить,

– поделилась тревел-блогер Ольга Лаврик.



Буцкий каньон в Черкасской области / Фото Amazing Ukraine

Путешествовать на время карантина не так и сложно. На Киевщине есть парк, который еще называют маленькой Голландией. В "Добропарке", который находится возле села Мотыжин Киевской области, зацвели миллион тюльпанов. И это не единственная красота, которую можно увидеть на территории.

Более миллиона тюльпанов зацвели под Киевом: фото 24 канала (Виктория Кутьина)

Через 2 недели в парке должно появиться еще несколько миллионов цветов. Будут инсталляции с петуниями и лавандовые поля. В озере можно будет ловить рыбу, а в бассейне – купаться. Поэтому карантин и закрытые границы не могут стать помехой для тех, кто жаждет летних путешествий.

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