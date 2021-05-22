Вероятно, какие-то места могут казаться знакомыми, но если обойти их или сменить ракурс – получатся совсем другие фото. В списке – локации для туристических снимков, но есть и те, что достойны профессиональной съемки.

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Колоннада у Воронцовского дворца

Ее реставрацию недавно закончили. В выходные у колоннады играют уличные музыканты и выступают поэты. Действительно, здесь хорошо и утром, и вечером.

В зависимости от кадрирования можно по-разному подать паттерн из колонн.

Тещин мост

Располагается в двух шагах от колоннады. С моста открывается интересный вид на корабли в морском порту. Здесь красивее всего на закате.

Шахский дворец

Чтобы попасть внутрь, нужно покупать билеты. Но не менее эффектные фото получатся и возле этого дворца в неоготическом стиле. Чтобы лучше были видны архитектурные элементы, советуем фотографироваться, пока солнце не вошло в зенит.

Вилла Отрада

Фото на море с желтым камнем и пианино – правда ведь интересно? Чтобы добраться сюда, стоит идти из Ланжерона в сторону Аркадии – желтый камень точно не пропустите.

Солнечные и спелые фото получаются на закате солнышка.

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"Чайка" на Аркадии

Есть очень хорошая туристическая "Чайка" на Аркадии. Речь идет о голубой машине, которую удачно вписали в интерьер ресторана.

Пассаж

Пока локацию еще не закрыли на реставрацию, здесь стоит сделать несколько фото. Через стеклянную крышу сюда проникает много солнца, поэтому фотографии получаются очень солнечными!

Морвокзал

Яхты и море, что может быть лучшим пейзажем для фото с морского отдыха? Посмотрите вокруг и найдите для себя лучший ракурс.

Порой, возможно, совсем нестандартный.

Внутренний дворик Оперного

Почти у всех туристов есть фото с фасадом оперного театра, с фонтаном и, вероятно, с деревьями вокруг. Стоит заглянуть немного и в сам дворик – там очень хорошая локация для фото до обеда.

Деволановский спуск

Урбанистический пейзаж с яркими граффити и возможностью сделать яркие фото с цветными дымовыми шашками.

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