Куда делись деньги для медиков: почему не во всех регионах врачи получили обещанные доплаты
В Кабинете Министров пояснили, почему не все врачи в Украине получили обещанные доплаты в размере 300%.
По словам министра Кабинета Министров Олега Немчинова, некоторые областные государственные администрации потратили государственную субвенцию. Последнюю они собственно и должны направить на 300% доплату медикам, борющихся с коронавирусом, а также на закупку медтехники и оборудования в больнице. Соответствующее заявление Немчинов сделал в эфире "Громадского" .
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То есть, она была использована якобы на медицинские цели, но не на зарплату,
– отметил министр Кабинета Министров.
Он добавил, что потратить эти деньги таким образом решали непосредственно облгосадминистрации, поэтому есть основания привлекать к ответственности председателей ОГА, финансовых подразделений, медицинских департаментов и медучреждений.
Недавно президент Владимир Зеленский пригрозил главам ОГА лишением зарплат и должностей из-за задержки выплат медикам. Он отметил, что правительство перевело деньги еще в середине апреля, поэтому ответственна за задержку доплат местная власть.
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Коротко о надбавках для медиков
- Врачи должны получать надбавки за работу с больными COVID-19 – 300%.
- В марте медикам и другим работникам, которые борются с COVID-19, дали надбавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Поэтому и надбавка была не так значима, как обещали.
- В апреле, пообещали в правительстве, надбавка в размере до 300% будет начисляться ко всей зарплате (которая учитывает стаж) и соответственно будет больше, чем была в марте.
- Впоследствии в Минздраве заявили, что правительство перечислило деньги во все регионы.
- Ответственные за задержку – органы местной власти или главные врачи медицинских учреждений.
- Медики должны получить средства до 8 мая, а в регионах проведут расследование из-за задержки.