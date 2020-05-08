Куда делись деньги для медиков: почему не во всех регионах врачи получили обещанные доплаты

В Кабинете Министров пояснили, почему не все врачи в Украине получили обещанные доплаты в размере 300%.

По словам министра Кабинета Министров Олега Немчинова, некоторые областные государственные администрации потратили государственную субвенцию. Последнюю они собственно и должны направить на 300% доплату медикам, борющихся с коронавирусом, а также на закупку медтехники и оборудования в больнице. Соответствующее заявление Немчинов сделал в эфире "Громадского" .

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То есть, она была использована якобы на медицинские цели, но не на зарплату,

– отметил министр Кабинета Министров.

Он добавил, что потратить эти деньги таким образом решали непосредственно облгосадминистрации , поэтому есть основания привлекать к ответственности председателей ОГА, финансовых подразделений, медицинских департаментов и медучреждений.

Недавно президент Владимир Зеленский пригрозил главам ОГА лишением зарплат и должностей из-за задержки выплат медикам. Он отметил, что правительство перевело деньги еще в середине апреля, поэтому ответственна за задержку доплат местная власть.

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