Куда девать ненужную одежду: пункты приема в Киеве

Освободить собственные шкафы от ненужной одежды и помочь другим: решить эти вопросы помогут пункты приема одежды в виде контейнеров. Недавно в Киеве таких появилось около двадцати.

В корреспондентки 24 канала Анны Сердюк как у каждой девушки есть вещи, которые она уже давно не носит. Анна искала, кому бы их отдать. Друзья рассказали, что в Киеве появились специальные контейнеры. Одна такая "Корзина добра" на Правом берегу Киева и два десятка на Левом.

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"Идея возникла в начале 2018 года во время моей поездки в Германию. Я увидел как по всем улицам города расположены такие боксы", – основатель проекта "Корзина добра" Александр Кайдаш.

Контейнер для сбора одежды "Корзина добра"

Александр – бизнесмен и для него эти корзины настоящее хобби. Контейнеры изготовил за свой счет. Стоимость одного – 12 тысяч гривен. Установили их возле супермаркетов и многоэтажек. Только за первые 10 дней работы контейнеров собрали 2 тонны одежды. Кроме верхней одежды можно отдавать обувь, полотенца.

Часть вещей, которые не могут быть использованы, перерабатываем в клочья. То, что можно дальше носить, мы передаем согласно нашим заявкам в благотворительные организации или в детские дома. Третья часть реализуется через наш интернет-магазин. Соответственно, средства, вырученные от финансирования, идут на финансирование нашей благотворительной деятельности, на приобретение новых корзин,

– сказал Александр Кайдаш

Не обходится и без неприятных неожиданностей. Одному уже погнули ручку. А в несколько других – выбросили мусор. Во Львове первые контейнеры появились 5 лет назад. Сейчас их в городе – 23.

Больше вещей люди отдают перед Пасхой, когда проводят глобальные толоки в домах. Поэтому больше вещей мы получаем перед праздниками,

– резюмировала социальный работник сообщества взаимопомощи Оселя Ольга Биянская.

В Виннице контейнеры принимают одежду уже года. Сначала контейнеров было 3, но один повредили. И в Виннице, и во Львове признались об одной общей проблеме: цыгане пытаются достать вещи.

Во Львове установлены 23 контейнеры для одежды

"Они туда запускают маленького ребенка, который оттуда все выбрасывает", – жалуется председатель благотворительного фонда Подольская община Леся Найчук.

Поэтому, если у вас есть ненужная одежда, не накапливайте ее дома, а отнесите в "Корзину добра", и, возможно, вы кого-то согреете холодной осенью.