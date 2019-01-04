Куда и какими авиалиниями можно будет улететь из аэропорта "Львов" в 2019 году

С 2019 года станет больше авиарейсов в и из львовского аэропорта. Так, уже в марте во Львов начинает полеты латвийская авиакомпания airBaltic.

Об этом в интервью ресурсу "В отпуск" рассказала гендиректор Международного аэропорта "Львов" Татьяна Романовская.

"Также мы хотим добавить несколько новых рейсов. Смотрим на направления, которые больше всего просят пассажиры. В первую очередь, Португалию и Испанию. Эти страны пользуются большой популярностью среди наших пассажиров. Это рейсы в португальские Лиссабон и Порту, испанские Аликанте, Мадрид, Барселону, а также Валенсию", – рассказала Романовская.

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Она добавила, что о выполнении этих рейсов пока размышляют авиакомпании Wizz Air, Ryanair, SkyUp и "Международные авиалинии Украины".

Португалия и Испания – это приоритет на 2019 год. В эти страны очень трудно добраться со Львова. Мы разослали многим авиакомпаниям наши предложения, в том числе Ryanair. Но посмотрим, кто первым возьмется за их выполнение. В целом мы предложили и Ryanair и Wizz Air перечень из 15-20 маршрутов, куда мы хотели бы, чтобы они летали со Львова,

– рассказала гендиректорка львовского аэропорта.

В то же время она отметила, что пока никто из авиакомпаний точно не заявил, что они в ближайшее время готовы начать летать из Львова в Испанию и Португалию.

Романовская также рассказала, что 2-3 новых направления из Львова с начала лета обещает добавить авиакомпания Ernest. Пока неизвестно, что это за направления, однако известно, что авиакомпании предлагают выполнять рейсы из Южной и Северной Италии, направления для горнолыжного отдыха или с Сардинии.

Относительно планов на открытие дальнемагистральных рейсов, то на сегодня аэропорт "Львов" ведет переговоры с авиакомпаниями США и Канады, American Airlines, United, Delta, а также с американскими аэропортами, в частности, с Чикаго и Нью-Йорком.

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По словам Романовской, МАУ медлит с открытием авиарейсов в Канаду и США, однако аэропорт "Львов" ведет переговоры с компанией на эту тему.

Возможно, до марта они пересмотрят свою позицию. В МАУ знают, что мы просим открыть рейсы из Львова в Нью-Йорк, Чикаго и Торонто. Транзитные пассажиры из Львова идут, в первую очередь, на эти направления. Реально по этим маршрутам можно выполнять из Львова 3-4 еженедельных рейса,

– заверила руководитель львовского аэропорта.

Также продолжаются переговоры с нидерландской авиакомпанией KLM об открытии рейса из Львова в Амстердам, чтобы авиаперевозчики оттуда перевозили пассажиров в США.

Романовская сообщила, что уже существует неофициальное решение о начале выполнения полетов до Львова катарской авиакомпанией Qatar Airways. Эти рейсы могут стартовать летом.

Относительно внутриукраинских авиарейсов, то Романовская предложила компании Wizz Air подстыковать ее рейсы Харьков – Львов и Одесса-Львов под международные рейсы компании из львовского аэропорта.

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Также продолжаются переговоры с SkyUp об открытии внутриукраинских рейсов. Кроме того, недавно аэропорт Полтавы предложил организовать рейсы по маршруту Полтава – Львов.