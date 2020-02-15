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      Куда и сколько переводили деньги украинцы в 2019 году

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      В 2019 году через системы переводов в Украину перечислили более 2 миллиардов долларов США. А больше всего переводов произошло с территории США. Переводили деньги как жители Украины, так и жители других государств.

      Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал Национальный банк Украины.

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      Сколько денег переводили в Украину, за ее пределы и внутри страны

      Согласно обнародованным данным:

      • в Украину перевели сумму, равную 2 миллиардам 271 миллиону долларов США (21,94% от общей суммы переводов);
      • за пределы Украины – 398 миллионов долларов (3,85% от общей суммы переводов);
      • в пределах Украины – 197,93 миллиарда гривен или 7 миллиардов 679 млн долларов (74,21% от общей суммы переводов).

      Эти данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также по неформальным каналам.

      Одновременно в 2019 году вырос на 38,6% объем внутригосударственных переводов, если сравнивать с 2018 годом. Интересно, что объем переводов средств в пределах Украины в предыдущие годы также рос: в 2017 году – на 21,4%, в 2018 году – на 24,3%.

      В 2019 году средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 314 гривен (в 2018 – 241 гривна), а больше всего средств традиционно направлялось в Киев.

      Как переводили деньги в Украину из-за границы и из Украины за границу

      В НБУ отмечают, что в 2019 году через системы перевода поступила пятая часть всех частных переводов в Украину. А из Украины – примерно две трети всех частных переводов.

      По предварительным оценкам, в 2019 году объем частных переводов (по неформальным и официальным каналам) составил:

      • в Украину из-за рубежа – почти 12 миллиардов долларов США в эквиваленте;
      • из Украины за границу – почти 0,6 миллиарда долларов США в эквиваленте.

      Из них через системы перевода средств поступило:

      • в Украину – почти 2,3 миллиарда долларов США в эквиваленте,
      • из Украины – почти 0,4 миллиарда долларов США в эквиваленте.

      Больше всего денег переводили в Украину из таких стран:

      • США – 18%;
      • Израиль – 14%;
      • Италия – 9%;
      • Россия – 7%;
      • Польша – 7%;
      • Другие 219 стран – 45%.

      Относительно того, куда больше всего денег перевели из Украины, позиции распределились так:

      • в Россию – 31%;
      • в Грузию – 11%;
      • в Азербайджан – 6%;
      • в Китай – 5%;
      • в Узбекистан – 5%;
      • в другие 195 стран – 42%.

      Заметим, что больше всего переводов с помощью соответствующих систем осуществили жители США: 93% – в Украину и 96% – из Украины.

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      Гроші, перекази, УКраїна, НБУ
      Как и откуда переводили деньги в/из Украины в 2019 году / Инфографика НБУ

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Финансы Банки НБУ Деньги
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