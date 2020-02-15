Куда и сколько переводили деньги украинцы в 2019 году
В 2019 году через системы переводов в Украину перечислили более 2 миллиардов долларов США. А больше всего переводов произошло с территории США. Переводили деньги как жители Украины, так и жители других государств.
Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал Национальный банк Украины.
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Сколько денег переводили в Украину, за ее пределы и внутри страны
Согласно обнародованным данным:
- в Украину перевели сумму, равную 2 миллиардам 271 миллиону долларов США (21,94% от общей суммы переводов);
- за пределы Украины – 398 миллионов долларов (3,85% от общей суммы переводов);
- в пределах Украины – 197,93 миллиарда гривен или 7 миллиардов 679 млн долларов (74,21% от общей суммы переводов).
Эти данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также по неформальным каналам.
Одновременно в 2019 году вырос на 38,6% объем внутригосударственных переводов, если сравнивать с 2018 годом. Интересно, что объем переводов средств в пределах Украины в предыдущие годы также рос: в 2017 году – на 21,4%, в 2018 году – на 24,3%.
В 2019 году средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 314 гривен (в 2018 – 241 гривна), а больше всего средств традиционно направлялось в Киев.
Как переводили деньги в Украину из-за границы и из Украины за границу
В НБУ отмечают, что в 2019 году через системы перевода поступила пятая часть всех частных переводов в Украину. А из Украины – примерно две трети всех частных переводов.
По предварительным оценкам, в 2019 году объем частных переводов (по неформальным и официальным каналам) составил:
- в Украину из-за рубежа – почти 12 миллиардов долларов США в эквиваленте;
- из Украины за границу – почти 0,6 миллиарда долларов США в эквиваленте.
Из них через системы перевода средств поступило:
- в Украину – почти 2,3 миллиарда долларов США в эквиваленте,
- из Украины – почти 0,4 миллиарда долларов США в эквиваленте.
Больше всего денег переводили в Украину из таких стран:
- США – 18%;
- Израиль – 14%;
- Италия – 9%;
- Россия – 7%;
- Польша – 7%;
- Другие 219 стран – 45%.
Относительно того, куда больше всего денег перевели из Украины, позиции распределились так:
- в Россию – 31%;
- в Грузию – 11%;
- в Азербайджан – 6%;
- в Китай – 5%;
- в Узбекистан – 5%;
- в другие 195 стран – 42%.
Заметим, что больше всего переводов с помощью соответствующих систем осуществили жители США: 93% – в Украину и 96% – из Украины.
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Как и откуда переводили деньги в/из Украины в 2019 году / Инфографика НБУ
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