Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год

Пляжный сезон уже давно закончился, но заядлые коммунальщики продолжают упорно заботиться о благоустройстве киевских водоемов за наши с вами деньги.

Фиктивными фирмами, на которые просто списывают бюджетный счет, уже никого не удивишь. Значительно интереснее, когда речь идет не просто об откатах, а конкретном списании конкретных сумм.

Читайте также: Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись задорные одесские схемщики и ярые коммунисты

Реконструкция трансформаторной подстанции за 19 миллионов, капитальный ремонт и расчистка озера Черторой за 25 миллионов, реконструкция Северо-Дарницкого мелиоканала за 44 и строительство берегоукрепляющих сооружений за 88 – это всего лишь незначительная часть объявленных тендеров за последний месяц, этаким столичным коммунальным предприятием "Плесо".

Коммунальное предприятие "Плесо" обязано охранять, содержать и эксплуатировать земли водного фонда Киева. Ежегодно из городского бюджета на деятельность этой КПшки выделяется более 300 миллионов гривен. Сумма немаленькая, но и рисков достаточно, в любом случае концы всегда можно спрятать в воду.

А вот и последний тендер – проектно-изыскательские работы на озере Алмазное за 700 тысяч гривен. По сравнению с предыдущими – сумма копеечная, но методом простого поиска выяснилось, что это далеко не первый тендер на проведение работ именно на этом объекте.



Озеро Алмазное, Киев

Полгода назад именно на расчистку и благоустройство озера Алмазное, что на столичной Троещине, уже разыграли более 33 миллионов. Однако журналисты там увидели банальный намыв песка да еще и за 30 миллионов наших с вами гривен. Гениально простая схема – как дважды обмануть государство.

Читайте также: Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие

"Плесовцы" не поленились и детально расписали порядок выполнения работ. На практике это должно выглядеть так: июнь-июль 2018-го – подготовительные работы, остальное время до июля 2019-го – разработка грунта, устройство подсыпки береговой линии и посев газонов вокруг озера.

Ни слова о добыча песка в этих документах мы не нашли. В итоге как и ни одного квадратного метра, где бы выкорчевали кустарник. Классика жанра в добыче песка на продажу. Такой была первая реакция на показанные нами кадры экологу Александру Соколенко.

Классический земснаряд, вымывается песок на берегу, а потом уже когда намывается огромная-огромная куча, появляется тяжелая техника, грузовики, это вывозят и продают или на ОЛХ или через какие-то другие сети, они бросают там объявление, что продается песок речной и все это продается очень хорошо,

– ответил эколог Александр Соколенко.

Но одно озеро с нищими 33 миллионами – цветочки по сравнению с остальной деятельностью этого коммунального предприятия. Активист Константин Пионтковский уже больше года исследует деятельность "Плеса" и убежден – тендеры, разыгранные между фиктивными фирмами, – обычная практика, а не исключение.

Намыв песка предприятием "Плесо"

Стоит отметить, что если бы журналисты не поехали на место работ "Плеса", то так бы ни о чем бы даже и не догадывались, как чиновник из департамента экологии, ведь по документам у нас как всегда все хорошо и не подкопаешься. Но материалы этой программы передадут правоохранительным органам, им будет чем пополнить материалы уже открытого уголовного производства.

Больше – смотрите в программе.