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      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год

      ЦРУ 46 Читати новину українською

      Пляжный сезон уже давно закончился, но заядлые коммунальщики продолжают упорно заботиться о благоустройстве киевских водоемов за наши с вами деньги.

      Фиктивными фирмами, на которые просто списывают бюджетный счет, уже никого не удивишь. Значительно интереснее, когда речь идет не просто об откатах, а конкретном списании конкретных сумм.

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      Реконструкция трансформаторной подстанции за 19 миллионов, капитальный ремонт и расчистка озера Черторой за 25 миллионов, реконструкция Северо-Дарницкого мелиоканала за 44 и строительство берегоукрепляющих сооружений за 88 – это всего лишь незначительная часть объявленных тендеров за последний месяц, этаким столичным коммунальным предприятием "Плесо".

      Коммунальное предприятие "Плесо" обязано охранять, содержать и эксплуатировать земли водного фонда Киева. Ежегодно из городского бюджета на деятельность этой КПшки выделяется более 300 миллионов гривен. Сумма немаленькая, но и рисков достаточно, в любом случае концы всегда можно спрятать в воду.

      А вот и последний тендер – проектно-изыскательские работы на озере Алмазное за 700 тысяч гривен. По сравнению с предыдущими – сумма копеечная, но методом простого поиска выяснилось, что это далеко не первый тендер на проведение работ именно на этом объекте.

      Озеро Алмазне, Київ
      Озеро Алмазное, Киев

      Полгода назад именно на расчистку и благоустройство озера Алмазное, что на столичной Троещине, уже разыграли более 33 миллионов. Однако журналисты там увидели банальный намыв песка да еще и за 30 миллионов наших с вами гривен. Гениально простая схема – как дважды обмануть государство.

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      "Плесовцы" не поленились и детально расписали порядок выполнения работ. На практике это должно выглядеть так: июнь-июль 2018-го – подготовительные работы, остальное время до июля 2019-го – разработка грунта, устройство подсыпки береговой линии и посев газонов вокруг озера.

      Ни слова о добыча песка в этих документах мы не нашли. В итоге как и ни одного квадратного метра, где бы выкорчевали кустарник. Классика жанра в добыче песка на продажу. Такой была первая реакция на показанные нами кадры экологу Александру Соколенко.

      Классический земснаряд, вымывается песок на берегу, а потом уже когда намывается огромная-огромная куча, появляется тяжелая техника, грузовики, это вывозят и продают или на ОЛХ или через какие-то другие сети, они бросают там объявление, что продается песок речной и все это продается очень хорошо,
      – ответил эколог Александр Соколенко.

      Но одно озеро с нищими 33 миллионами – цветочки по сравнению с остальной деятельностью этого коммунального предприятия. Активист Константин Пионтковский уже больше года исследует деятельность "Плеса" и убежден – тендеры, разыгранные между фиктивными фирмами, – обычная практика, а не исключение.

      Намив піску підприємством

      Намыв песка предприятием "Плесо"

      Стоит отметить, что если бы журналисты не поехали на место работ "Плеса", то так бы ни о чем бы даже и не догадывались, как чиновник из департамента экологии, ведь по документам у нас как всегда все хорошо и не подкопаешься. Но материалы этой программы передадут правоохранительным органам, им будет чем пополнить материалы уже открытого уголовного производства.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Расследования Бизнес Коррупция Деньги ЦРУ
      Источник: 24 канал
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