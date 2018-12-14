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      Куда лучше всего вкладывать средства: советы финансистов

      Экономика 24 162 Читати новину українською

      Значительные показатели инфляции стимулируют украинцев искать, куда бы выгодно вложить деньги, чтобы если не заработать, то хотя бы сохранить накопления. Согласно утверждениям экономистов, лучше всего инвестировать средства в покупку недвижимости – за приемлемые цены и возможность в дальнейшем сдавать квадратные метры в аренду.

      Так, например, из потраченных 20-25 тысяч долларов на приобретение небольшой смарт-квартиры в Киеве можно будет ежемесячно получать по 8 тысяч гривен.

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      Сохранить деньги от обесценивания можно и обменяв их на твердую валюту.

      Если вы сейчас купите доллары, то, скорее всего, в краткосрочной перспективе – выиграете. Думаю, если к 15-17 января, пока мы достигнем пикового значения курса, вы успеете сбросить валюту – немножко заработаете,
      – посоветовал экономист Игорь Гарбарук.

      Еще один из инструментов сохранения денег – депозитные вклады. Сейчас банки предлагают повышенные проценты по вкладам, а чтобы деньги выгодно было нести в банк объявляют различные акции к праздникам. Так, в декабре ставки по депозитам поднялись до 17-18% годовых. Самая высокая доходность у вкладов на 12 месяцев с выплатой процентов в конце срока.

      Золото
      Приумножить деньги можно с помощью инвестиции в банковское золото

      Еще одним из вариантов приумножения денег могут стать инвестиции в юбилейные монеты или банковское золото. Их можно купить или снова продать в большинстве финансовых учреждений.

      Сегодня набирает популярности банковское золото. Сейчас его цена 1250 долларов, но вероятность высока, что за несколько лет она достигнет 1500 долларов за унцию,
      – пояснил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

      Впрочем, без риска не бывает никаких инвестиций. Наибольшую прибыль получают те, кто внимательно следит за ситуацией на рынках и своевременно реагирует на изменения.

      Напомним, ранее 24 канал писал, как эксперты комментируют возможные сценарии поведения курса гривны на конец 2018 года.

      Теги: Экономика 24 Золото Цены на недвижимость Инвестиции Инвестиционные советы
      Источник: 24 канал
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