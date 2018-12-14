Куда лучше всего вкладывать средства: советы финансистов

Значительные показатели инфляции стимулируют украинцев искать, куда бы выгодно вложить деньги, чтобы если не заработать, то хотя бы сохранить накопления. Согласно утверждениям экономистов, лучше всего инвестировать средства в покупку недвижимости – за приемлемые цены и возможность в дальнейшем сдавать квадратные метры в аренду.

Так, например, из потраченных 20-25 тысяч долларов на приобретение небольшой смарт-квартиры в Киеве можно будет ежемесячно получать по 8 тысяч гривен.

Читайте также: Вышла ли банковская система Украины из кризиса: мнения экспертов

Сохранить деньги от обесценивания можно и обменяв их на твердую валюту.

Если вы сейчас купите доллары, то, скорее всего, в краткосрочной перспективе – выиграете. Думаю, если к 15-17 января, пока мы достигнем пикового значения курса, вы успеете сбросить валюту – немножко заработаете,

– посоветовал экономист Игорь Гарбарук.

Еще один из инструментов сохранения денег – депозитные вклады. Сейчас банки предлагают повышенные проценты по вкладам, а чтобы деньги выгодно было нести в банк объявляют различные акции к праздникам. Так, в декабре ставки по депозитам поднялись до 17-18% годовых. Самая высокая доходность у вкладов на 12 месяцев с выплатой процентов в конце срока.



Приумножить деньги можно с помощью инвестиции в банковское золото

Еще одним из вариантов приумножения денег могут стать инвестиции в юбилейные монеты или банковское золото. Их можно купить или снова продать в большинстве финансовых учреждений.

Сегодня набирает популярности банковское золото. Сейчас его цена 1250 долларов, но вероятность высока, что за несколько лет она достигнет 1500 долларов за унцию,

– пояснил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Впрочем, без риска не бывает никаких инвестиций. Наибольшую прибыль получают те, кто внимательно следит за ситуацией на рынках и своевременно реагирует на изменения.

Напомним, ранее 24 канал писал, как эксперты комментируют возможные сценарии поведения курса гривны на конец 2018 года.