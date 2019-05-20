Куда переехал Порошенко из Администрации Президента на Банковой

Пятый украинский президент Петр Порошенко покинул Администрацию Президента, где он работал в течение пяти последних лет – с июня 2014-го по май 2019 года. Из здания на улице Банковой в Киеве бывший гарант переехал в прозрачный офис партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Как отметил Порошенко на своей странице в Facebook, он уже успел в новом офисе провести первую встречу.

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"Встретился с хорошими друзьями Украины – американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", – подчеркнул он.

К слову, офис политсилы Порошенко является прозрачным.

Переехать из здания на Банковой в какой-то прозрачный офис выражал желание новоиспеченный украинский президент Владимир Зеленский еще накануне второго тура выборов. Как пояснил политик, он не планирует пользоваться президентской резиденцией, потому что не видит в ней смысла. По его словам, в европейских странах старые резиденции используются для экскурсий.

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Правда, такую инициативу Зеленского в Государственной охране назвали "не лучшим вариантом". В ведомстве уверяют , что в правительственном квартале президент будет более защищенным, чем в любом другом новом месте. Кроме того, бывший заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив отмечал , что теоретически возможно перевезти все из АП, но на это необходимо потратить время и ресурсы. По его убеждению, на такой переезд понадобится минимум год, и стоить это будет десятки миллионов долларов.