22:01
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: фишечки инаугурации Зеленского. Ребрендинг партии "Народный фронт"
      Вєсті.UA
      21:51, сегодня
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Куда переехал Порошенко из Администрации Президента на Банковой

      28 Читати новину українською
      Петр Порошенко покинул здание АП на Банковой в Киеве
      Петр Порошенко покинул здание АП на Банковой в Киеве / 24 канал

      Пятый украинский президент Петр Порошенко покинул Администрацию Президента, где он работал в течение пяти последних лет – с июня 2014-го по май 2019 года. Из здания на улице Банковой в Киеве бывший гарант переехал в прозрачный офис партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

      Как отметил Порошенко на своей странице в Facebook, он уже успел в новом офисе провести первую встречу.

      Читайте также: Зеленский пришел на Банковую пешком вместе со сторонниками: фото и видео

      "Встретился с хорошими друзьями Украины – американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", – подчеркнул он.

      К слову, офис политсилы Порошенко является прозрачным.

      Переехать из здания на Банковой в какой-то прозрачный офис выражал желание новоиспеченный украинский президент Владимир Зеленский еще накануне второго тура выборов. Как пояснил политик, он не планирует пользоваться президентской резиденцией, потому что не видит в ней смысла. По его словам, в европейских странах старые резиденции используются для экскурсий.

      Читайте также: Через год, так через год, – Порошенко пообещал снова стать президентом

      Правда, такую инициативу Зеленского в Государственной охране назвали "не лучшим вариантом". В ведомстве уверяют , что в правительственном квартале президент будет более защищенным, чем в любом другом новом месте. Кроме того, бывший заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив отмечал , что теоретически возможно перевезти все из АП, но на это необходимо потратить время и ресурсы. По его убеждению, на такой переезд понадобится минимум год, и стоить это будет десятки миллионов долларов.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО:
      •  
      blog_ava
      У Зеленского есть весомый аргумент для отставки правительства, – политолог
      сегодня
      1810
      Теги: Новости Украины Новости политики Администрация Президента Президент Украины Новости Киева Блок Петра Порошенко Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Гройсман и министры: чем Украине запомнится пока еще действующее правительство
      сегодня , 21:00 Гройсман и министры: чем Украине запомнится пока еще действующее правительство
      Євгенія Мазур 289
      Селфи, поцелуи и досрочные выборы: что западные медиа пишут об инаугурации Зеленского
      сегодня , 20:06 Селфи, поцелуи и досрочные выборы: что западные медиа пишут об инаугурации Зеленского
      Світлана Попова 761
      Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      сегодня , 17:38 Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      Артем Овдієнко 3933
      Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку
      сегодня , 17:38 Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку
      1348
      Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      сегодня , 17:30 Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      Леонід Остальцев 445
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук