5 суперидей для июньского отдыха в Украине

Лето начинается, а значит – время отдыхать! В Украине можно организовать отдых на любой вкус: от гор до моря, от активного туризма до пассивного валяния на пляже. Кроме того, отдохнуть в Украине можно за относительно небольшие деньги. Рассказываем, куда поехать, как добраться и сколько это будет стоить.

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Вижница

Где: Черновицкая область



Невероятная красота гор!

Отдых в горах – это всегда прекрасно. Чаще всего украинцы для отдыха в Карпатах выбирают Львовскую, Франковскую и Закарпатскую область. Мы предлагаем изменить традиции и отправиться в этом июне в Черновицкую область – в Вижницу.

Почему именно сюда? Этот регион только начал развиваться как туристический. Поэтому хорошо отдохнуть можно за меньшие деньги. Область богата на рекреационные ресурсы. А выбросы в воздухе здесь в пять раз меньше, чем на других территориях Украины. Кстати, количество дождливых дней в Покутско-Буковинских Карпатах значительно меньше, чем на карпатском высокогорье. Поэтому путешествовать здесь приятнее и легче.

Рядом с Вижницей есть национальный природный парк, куда просто обязательно надо поехать. Именно городок Вижница совсем невелик. Население (по состоянию на 2016 год) составляет всего 4 тысячи человек. Но здесь есть даже несколько музеев.

Найти жилье в Вижнице или рядом не проблема. Здесь действуют отели, хостелы, базы отдыха, можно арендовать частную усадьбу. Цены за 1 место без питания просто смешные: от 85 гривен.

Единственный минус отдыха в Вижнице – сюда трудно добраться. Идеально ехать собственным авто. Ну или поездом до Черновцов, а оттуда рейсовым автобусом.

Бердичев

Где: Житомирская область



Трудно поверить, но в Бердичеве почти 100 памятников

Хочется гулять по улочкам старинного города, наслаждаться архитектурой, но возможности поехать за границу нет? Не проблема! Предлагаем поехать в Бердичев.

В этом городе на Житомирщине почти сотня памятников истории, архитектуры и монументального искусства. А 25 из них являются особенно ценными и указывают на историческое наследие города. Удивительные памятники XV–XVIII века можно изучать в Бердичевском исторически-культурном заповеднике.

В XIX веке Бердичев был одним из крупнейших городов Украины. Город был одним из торговых и промышленных центров. А население в то время составляло 90 тысяч человек! Однако по состоянию на 2016 год здесь проживало чуть больше 77 тысяч человек.

Добраться сюда легко, так как Бердичев является важным железнодорожным узлом. Также от города отходят автомобильные дороги на Житомир, Винницу, Любар, Хмельник, Белую Церковь. Из Житомира сюда ехать всего 44 км.

Жить советуем в квартире. Цены на посуточную аренду целой квартиры стартуют от 250 гривен.

Аккерман

Где: Одесская область



Чтобы осмотреть только крепость, нужно выделить 4-5 часов

Это загадочное слово – старое название Белгород-Днестровска. Расположен городок недалеко от Одессы. Главная туристическая точка – местная крепость. Ее история уходит в XIII–XV век. Крепость в отличном состоянии, туристы смогут представить себя людьми со времен Средневековья.

Кроме крепости здесь можно насладиться узкими улочками и старинными раскопками времен Эллады. Также ко вниманию гостей города несколько храмов. Среди них – уникальная армянская церковь Успения Пречистой Богородицы. Не обойдите вниманием сарматский склеп, который простоял с III века н.э. Ну и, конечно же, здесь есть море.

Добраться сюда не сложно. Из Одессы несколько раз на день курсируют электрички, в дороге примерно 2 часа. Несколько дороже, но быстрее можно доехать маршруткой.

Жить здесь можно в гостиницах или квартирах. Цена на проживание в отдельной квартире стартует от 400 гривен.

Вилково

Где: Одесская область



Природа этого края очаровывает! А вот сервис пока подводит

Город Вилково называют "Украинской Венецией". Предупреждаем сразу – кроме того, что улицы здесь заменены каналами, ничего общего эти два города не имеют.

Здесь вы не увидите изысканных домов, памятников истории, и тому подобное. Зато передвигаться на лодке по ерикам (так местные называют каналы) очень интересно! Кроме того, здесь невероятная природа. Удивительные болота дельты Дуная не оставят равнодушным никого. Также здесь будет чем заняться любителям рыбалки. А вблизи города стоит посетить ботанический заказник Лески.

Здесь готовят вкусные рыбные блюда. И есть неплохой рыбный рынок.

Сюда пролегает единственная дорога. И, к счастью, она недавно прошла капитальный ремонт. Так что смело можете ехать собственным авто. Дорога на Вилково лежит через Килийский и Татарбунарский районы Одесской области. Также есть автобусы из Одессы.

Остаться жить советуем в частной усадьбе. Цена за 1 человека будет примерно 200 гривен. Аренда лодки – от 300 гривен. Особого сервиса не ждите, но атмосфера Вилково стоит того, чтобы выдержать определенные неудобства.

Крымное

Где: Волынская область, на границе Беларусью



Озеро на территории заповедника

Все слышали о Шацких озерах. В основном, туристы выбирают для отдыха Свитязь. Но из-за наплыва отдыхающих здесь часто слишком шумно и грязно. Поэтому советуем проехаться чуть дальше до села Мельники. Здесь неподалеку расположены сразу несколько замечательных озер.

Мы советуем сосредоточить внимание на Крымном. Это неглубокое, довольно большое озеро с песчаным дном. В озеро впадают два ручья, вокруг прекрасная природа.

Здесь есть пологие песчаные берега, на которых удобно загорать. А красоты добавляют высокие меловые берега, края которых усыпаны мелкими камешками.

Растут орхидеи, водится множество рыб и птиц. Крымное расположено далеко от цивилизации. Поэтому для любителей дискотек, шумных развлечений и толпы людей оно не подойдет. Зато здесь можно насладиться тишиной, подышать чистым воздухом и искупаться в целебных водах.

Озеро Крымное относится к заповедной зоне. Поэтому непосредственно на месте поселиться вы не сможете. Однако в Мельниках, которые расположены неподалеку, есть пансионаты, базы отдыха, коттеджи, гостиницы и частное жилье, которое сдается в аренду. За место придется заплатить от 200 грн. Целый коттедж – от 600 гривен.

Добираться сюда лучше всего на машине. Или же доехать до Ковеля, а оттуда автобусом. Если у вас большая компания, можно попробовать договориться о трансфере. Многие владельцы жилья предоставляют такие услуги за дополнительную плату.

Редакция 24 Канала желает всем хорошего отдыха!