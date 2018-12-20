Куда пойдут деньги из нового транша МВФ

Деньги, которые Украина получала в качестве кредита от Международного валютного фонда в основном использовались как подушка безопасности, то есть шли в резервы Нацбанка. Такие меры психологически делают ситуацию в Украине для инвесторов и кредиторов более стабильной, что, со своей стороны, может повлиять на их желание или дать кредит Украине, или инвестировать сюда.

Такое мнение высказал украинский банкир, экономист Александр Савченко, передает InfoResist.

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По его словам, деньги, предоставленные МВФ, обычно идут в резервы Национального банка , но на валютный рынок, убеждает он, как правило, не заходят.

Как объясняет эксперт, все резервы, которые Украина получила от МВФ даже за последние 4-5 лет, в основном были этакой подушкой безопасности и ни разу практически не применялись .

"Они идут в резервы и размещаются на депозитных счетах американских банков или покупаются американские treasury bills, облигации. Они психологически делают ситуацию в Украине для инвесторов и кредиторов более стабильной . И это может повлиять на их желание или дать кредит Украине, или инвестировать в Украину", – отметил он.

Следовательно, Савченко подчеркивает, что таким образом говорится только об инвестиционной привлекательности страны.

Если будет время икс, например, война, то теоретически мы можем использовать эти резервы на критический импорт. Не только рассчитаться по долгам, но и купить, например, газ, нефть. И это также в принципе делает страну более стабильной, финансовая стабильность ее растет. Но это при весьма критическом положении,

– подчеркивает экономист.