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      Куда пойти на Рождество: сказочные места, которые стоит посетить в Украине

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      Праздничные дни – это прекрасное время для путешествий. Поэтому украинские города манят туристов, и каждый пытается удивить.

      Тернополь

      Небольшое село Настасов на Тернопольщине украсили тысячами огоньков. Новогодними гирляндами обмотали не только электрические столбы, но и музейный комплекс и хижины с деревянными крышами.

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      "Это уже четвертый год, длина иллюминации прошлого года составляла пять километров. В этом году мы уже достигли восьми километров. Мы стараемся удивлять каждый год наших людей", – рассказал председатель Настасивской общины Николай Злонкевич.

      настасів
      Село Настасов

      Праздничная иллюминация удивляет не только селян. Полюбоваться огоньками приезжают и из других городов. Праздничный городок будет действовать до 15 февраля.

      А вот в самом Тернополе стоит увидеть самую большую шопку, то есть макет рождественского вертепа в Украине. Его высота 20 метров, а ширина почти 50 метров. Это целый поселок с домиками, храмом, людьми и разными птицами и зверушками, которые постоянно двигаются, крутятся и танцуют. В общем есть 250 различных фигур, а также живой уголок. Животных к рождественскому вертепу приносят сами прихожане церкви святого Петра.

      шопка тернопіль
      Самая большая шопка Украины в Тернополе

      Сначала детям покупают, когда маленькие – играют, а когда животное вырастает, то надо больше заботы, а дети не хотят, поэтому и к нам приносят. Мы здесь имеем так называемый "приют" для кроликов, морских свинок. То они всегда участвуют в этом праздничном действе,
      – пояснил монах-францисканец отец Пантелеймон.

      шопка тернопіль
      Шопка в Тернополе

      Закарпатье

      Закарпатье привлекает туристов не только горнолыжным отдыхом. Немало туристов приезжает в Центр реабилитации бурых медведей. Сейчас из двух десятков медведей половина поукладывалась в зимнюю спячку, а кому не спится – то фотографируется.

      Центр для бурых медведей расположен на территории Национального парка "Синевир". Здесь живут животные, которые подверглись жестокому обращению. После реабилитации их выпускают на огражденную территорию заповедника, где они живут в условиях, приближенных к реальным.

      Очень классно, очень хорошие условия для содержания медведей. Они достаточно активны. Думала, что они в спячке, но нет,
      – поделилась туристка из Праги Александра.

      Центр реабілітації бурих ведмедів 
      Центр для бурых медведей расположен на территории Национального парка "Синевир"

      Одесса

      А еще можно поехать в Одессу. Погулять по новогодней ярмарке Дерибасовской.

      Дети и взрослые с удовольствием фотографируются в многочисленных фотозонах, созданных в пешеходных районах центра.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Рождественские гуляния или наконец-то в Одессе снег

      Допис, поширений Юлия Ступак (@stupak_yulia)

       

      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Тернополь Новости Одессы Рождество Новогодние праздники
      Источник: 24 канал
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