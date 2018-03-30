Куда пойти в апреле: афиша событий в Киеве

Куда пойти в апреле в Киеве? Однозначно на крутой концерт. Их в апреле будет много и на любой вкус – от Тины Кароль до Thirty Seconds to Mars.

Афиша событий в Киеве в апреле

NOTHING BUT THIEVES

‘Atlas

10 апреля, 20:00

Стоимость: 2200 грн. / приобрести билеты

Молодая британская рок-группа Nothing But Thieves быстро и стремительно взлетела в музыкальных чартах с выходом первого одноименного альбома. В 2017 года вышел второй альбом "Broken Machine", который послужил доказательством того, что успех музыкантов – не случайность или везение, а дело таланта. Мощный фальцетто фронтмена Конора Мейсона и драйвовые гитарные рифы возвращаются в Киев с первым сольным концертом!

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STARSET

‘Atlas

12 апреля, 19:00

Стоимость: 759 - 1599 грн. / приобрести билеты

Американская рок-группа из Колумбуса сумела за неполный год заявить о себе выходом альбома под названием "Transmission", взлететь в рейтинге Billboard 200, продержаться в музыкальных чартах 44 недели и выпустить второй, еще более успешный альбом! За счет чего группа стала такой популярной? Ответ скрывается в недрах глубокого космоса, откуда Starset черпают вдохновение. 12 апреля на стартовой площадке клуба "Atlas отправляется в космос ракета, наполненная музыкантами, их поклонниками и рок-драйвом!

ADAM GONTIER

Дворец культуры КПИ

13 апреля, 19:00

Стоимость: 549 - 2199 грн. / приобрести билеты

В 1992 году молодой Адам Гонтьер собрал рок-группу "Three Days Grace". Это было только начало восхождения рок-звезды, голоса поколения и гитариста культовой команды рокеров. Но на пике славы Адам оставляет коллектив ради сольного творчества, и только через несколько лет мы можем с уверенностью сказать – оно того стоит. Встречаем одного из главных музыкантов Канады, 13 апреля во Дворце Культуры КПИ.

VIVIENNE MORT

Октябрьский дворец

14 апреля, 19:00

Стоимость: 220-800 грн. / приобрести билеты

Украине уже не нужно объяснять, кто такие Vivienne Mort. После выступления музыкантов на национальном отборе конкурса "Евровидение" их песни услышали не только те, кто следит за новой украинской музыкой, но и широкая аудитория. Сегодня творчество Vivienne Mort любят и тепло воспринимают не только в Украине, но и за рубежом, в Польше, где группа имела три концертные туры. Но этой весной музыканты будут играть в Киеве.

Слушайте альбом Vivienne Mort "Досвід":

THE FLYING BRICKS

MonteRay Live Stage

14 апреля, 19:00

Стоимость: 99-300 грн / приобрести билеты

The Flying Bricks – группа из Парижа, которая удивительным образом сочетает в своей музыке яркие сочные мотивы и французскую романтику и мелодичность. Случайным образом попав в Украину, как Support band DETACH, французские рокеры искренне и от всей души влюбились в нашу страну, а бас-гитарист даже набил себе татуировку с украинскими словами. Этой весной французы возвращаются в клуб MONTERAY уже со своим большим сольным шоу, обещают привезти с собой немного сумасшествия, немного рока, немного романтики и очень-очень много любви. Специальным гостем на концерте станет драйвовая украинская группа BAD PIT, хорошо известная поклонникам отрывным роком!

Магическое шоу Романа Бондарчука

Октябрьский дворец

15 апреля, 19:00

Стоимость: 150-750 грн / купить билеты

Украинский Дэвид Копперфильд Роман Бондарчук докажет, что настоящие чудеса существуют! Волшебное шоу "Век Магии" в Октябрьском дворце – прямое тому доказательство. Такое название для перформанса выбрали не зря – за последние 100 лет мир иллюзии превращался многократно. Поэтому каждый из номеров магического шоу Романа посвящено какому-то важному моменту или легендарной личности в истории магии – от Гарри Гуддини до Дэвида Копперфильда. Чтение мыслей, фантастические исчезновения и появления, романтическая левитация случайной зрительницы из зала, смертельно опасные номера с огнем и многое другое – все это грани одного человека – иллюзиониста Романа Бондарчука.

НИНО КАТАМАДЗЕ & INSIGHT: Spring Melody

Октябрьский Дворец

20 апреля, 19:00

Стоимость: 400 - 2500 грн. / приобрести билеты

Нино Катамадзе и Insight недавно выпустили еще один "цветной" альбом – Yellow. Концепция заключается в том, чтобы каждым альбомом передавать другую атмосферу и настроение, соответствующие цвету в палитре. Это тонкая интеллектуальная музыка для терпеливых людей, которые могут насладиться в нужный момент даже звучанием тишины. Приезд Нино Катамадзе в Киев – это всегда праздник, встречайте ее 20 апреля в Октябрьском дворце!

БУМБОКС

‘Atlas

20-21 апреля, 20:00

Стоимость: 549 - 2199 грн. / приобрести билеты

Бумбокс – одна из самых любимых групп украинцев с невероятно большим кредитом доверия, поэтому аудитория одобрительно встретила идею провести два концерта подряд с программой, состоящей из песен первых трех альбомов: "Меломания", "Family Business", "III". Двойной концерт группы Бумбокс – это машина времени, которая перенесет нас в всегда светлое и беззаботное прошлое, когда дружная компания собиралась с гитарами во дворе и пели любимые песни.

Слушайте песню Бумбокс "Голий Король":

Мамазлит

RYBALSKY

22 апреля

Вход свободный

22 апреля на Рыбачьем полуострове будет вкусно и весело! RYBALSKY вместе с Мамазлит открывает фестивальный сезон фермерской эко-ярмаркой! Будут домашние продукты, кулинарные мастер-классы, аниматоры и даже контактный мини-зоопарк. Прекрасная возможность, чтобы провести время с детьми, вкусно поесть дружной компанией или просто прогуляться с домашними животными и приобрести что-то красивое и полезное для дома.

DAKH DAUGHTERS BAND

Октябрьский Дворец

24 апреля, 19:30

Стоимость: 190 - 1250 грн. / приобрести билеты

Женское фрик-кабаре от актрис театра "ДАХ" – это феномен, который успел покорить весь мир. Мы долго ждали возвращения девушек с гастролей по миру с презентацией нового альбома Air, и наконец дождались! Каждая песня – это отдельный перформанс, каждая девушка – большой красивый мир, полный историй и впечатлений. На их выступлениях можно смеяться, а можно плакать, но никто не останется без своей порции впечатлений.

Смотрите клип Dakh Daughters "Lyudyna / Людина":

ТИНА КАРОЛЬ

Дворец Украина

24-25 апреля, 19:00

Стоимость: 290 - 2250 грн. / приобрести билеты

В прошлом году Тина Кароль поставила собственный рекорд по количеству выступлений в столичном Дворце "Украина". В этом году, по многочисленным просьбам поклонников, состоятся еще два концерта "на бис" – уже девятый и десятый по счету! Выступление певицы будет сопровождать сценическое хореографическое шоу лучших артистов Украины. Приходите 24 или 25 апреля во Дворец Украина, чтобы насладиться искренним выступлением Тины Кароль!

Смотрите клип Тины Кароль "Космічні почуття":

THIRTY SECONDS TO MARS

Дворец Спорта

30 апреля, 20:00

Стоимость: 1250 - 4500 грн. / приобрести билеты

Легендарная рок-группа братьев Лето – это ураган энергии, более 25 престижных музыкальных наград и миллионы поклонников по всему земному шару! В этом году они внесли Киев в свой гастрольный тур, чтобы порадовать украинских меломанов самым долгожданным концертом сезона. Это Thirty Seconds to Mars, которые не нуждаются в лишних представлениях. Встречайте, 30 апреля, Дворец Спорта!

Смотрите клип Thirty Seconds To Mars – Walk On Water: