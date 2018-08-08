Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 10-12 августа

Жаркая неделя завершается теплым уик-эндом, и чтобы выходные были насыщенными и яркими, стоит спланировать отдых уже сейчас. Поэтому выбирайте по вкусу и проживайте каждое мгновение радостно! Читайте дальше афишу событий в Киеве на 10-12 августа.

Афиша событий в Киеве на 10-12 августа

Гей-парад (Дикий театр)

Малая опера

10 августа, 20:00

Стоимость билетов: 100-250 грн

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Новое комедийное представление независимого Дикого театра. История семьи в современных условиях высоких тарифов на коммунальные услуги. Главные герои – стереотипные "обычные" люди, которые сталкиваются с дилеммой: облегчить финансовое бремя, или пойти против собственных мировоззренческих основ и "традиционных семейных ценностей"? Легко и непринужденно об актуальном, остросоциально и весело.

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Гей-парад (Дикий театр)

Мери

Docker-pub

10 августа, 22:00

Стоимость билетов: 125-200 грн

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Группа "Мэри" – яркие исполнители волны украинского брит-попа 2000-х годов. Коллектив существует уже одиннадцать лет и в течение своего творческого пути успел записать четыре альбома: "Меридиан", "Войны в прямом эфире" и "Пулями Любовь ...", "Я z Украины". Многие из тех песен до сих пор можно услышать в эфире радиостанций. Новые песни "Мэри" отличаются зрелостью, музыканты поют о важном, акцентируя социальную проблематику и воспевая человечность.

Группа "Мери"

Cтендап-уикенд на ВДНХ

ВДНХ, Сад гамаков

11 августа, 19:00

Стоимость билетов: 199-299 грн

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Наиучший вариант отдыха для тех, кто хочет насладиться откровенным и сильным юмором в формате стендап. Выступления стендап-комиков, которые уже неоднократно заставляли полные залы разрываться от смеха, состоится в открытом баре, который находится рядом с садом гамаков на ВДНХ. Для гостей мероприятия будут шутить: Антон Тимошенко, Алексей Ральников, Даниил Белый, Лана Чубаха, Влад Капица.

Cтендап-уикенд на ВДНХ

На грани (Киевский театр "Тысячелетия")

Театр-студия Тысячелетие

11 августа, 19:00

Стимость билетов: 150 грн

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История человека, который не видит смысла в том, чтобы продолжать жить, потеряв всю веру в собственные возможности. Что может помочь тому, кто больше не имеет никаких ориентиров и ценностей в жизни? Как вернуть смысл, и двинуться навстречу своим мечтам? Как мечтать?

Спектакль, который погружает зрителя в водоворот борьбы с тяжелой судьбой, демонстрируя пример того, что чудо всегда рядом, и ему следует дать шанс. Приглашаем всех в уютную театр-студию Тысячелетие для просмотра произведения, которое находится "на грани".

Вечеринка "Тапольский в Яблочном саду"

ВДНХ, Сад гамаков

12 августа

Вход свободный

Хороший повод сходить в самый атмосферный сад в Киеве, настоящего, яблочный. Да не просто сходить, но и как следует потанцевать под музыку одного из лучших украинских диджеев. Для удобства посетителей в саду уже давно повесили более ста гамаков, и если от танцев заболят ноги, здесь есть где отдохнуть.

Dj Tapolsky