Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 10-12 августа
Жаркая неделя завершается теплым уик-эндом, и чтобы выходные были насыщенными и яркими, стоит спланировать отдых уже сейчас. Поэтому выбирайте по вкусу и проживайте каждое мгновение радостно! Читайте дальше афишу событий в Киеве на 10-12 августа.
Афиша событий в Киеве на 10-12 августа
Гей-парад (Дикий театр)
Малая опера
10 августа, 20:00
Стоимость билетов: 100-250 грн
Новое комедийное представление независимого Дикого театра. История семьи в современных условиях высоких тарифов на коммунальные услуги. Главные герои – стереотипные "обычные" люди, которые сталкиваются с дилеммой: облегчить финансовое бремя, или пойти против собственных мировоззренческих основ и "традиционных семейных ценностей"? Легко и непринужденно об актуальном, остросоциально и весело.
Читайте также: День Независимости 2018 в Киеве: афиша мероприятий в столице
Гей-парад (Дикий театр)
Мери
Docker-pub
10 августа, 22:00
Стоимость билетов: 125-200 грн
Группа "Мэри" – яркие исполнители волны украинского брит-попа 2000-х годов. Коллектив существует уже одиннадцать лет и в течение своего творческого пути успел записать четыре альбома: "Меридиан", "Войны в прямом эфире" и "Пулями Любовь ...", "Я z Украины". Многие из тех песен до сих пор можно услышать в эфире радиостанций. Новые песни "Мэри" отличаются зрелостью, музыканты поют о важном, акцентируя социальную проблематику и воспевая человечность.
Группа "Мери"
Cтендап-уикенд на ВДНХ
ВДНХ, Сад гамаков
11 августа, 19:00
Стоимость билетов: 199-299 грн
Наиучший вариант отдыха для тех, кто хочет насладиться откровенным и сильным юмором в формате стендап. Выступления стендап-комиков, которые уже неоднократно заставляли полные залы разрываться от смеха, состоится в открытом баре, который находится рядом с садом гамаков на ВДНХ. Для гостей мероприятия будут шутить: Антон Тимошенко, Алексей Ральников, Даниил Белый, Лана Чубаха, Влад Капица.
Cтендап-уикенд на ВДНХ
На грани (Киевский театр "Тысячелетия")
Театр-студия Тысячелетие
11 августа, 19:00
Стимость билетов: 150 грн
История человека, который не видит смысла в том, чтобы продолжать жить, потеряв всю веру в собственные возможности. Что может помочь тому, кто больше не имеет никаких ориентиров и ценностей в жизни? Как вернуть смысл, и двинуться навстречу своим мечтам? Как мечтать?
Спектакль, который погружает зрителя в водоворот борьбы с тяжелой судьбой, демонстрируя пример того, что чудо всегда рядом, и ему следует дать шанс. Приглашаем всех в уютную театр-студию Тысячелетие для просмотра произведения, которое находится "на грани".
Вечеринка "Тапольский в Яблочном саду"
ВДНХ, Сад гамаков
12 августа
Вход свободный
Хороший повод сходить в самый атмосферный сад в Киеве, настоящего, яблочный. Да не просто сходить, но и как следует потанцевать под музыку одного из лучших украинских диджеев. Для удобства посетителей в саду уже давно повесили более ста гамаков, и если от танцев заболят ноги, здесь есть где отдохнуть.
Dj Tapolsky