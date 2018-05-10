Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 11-13 мая

Куда пойти в Киеве на выходных 11-13 мая? Однозначно, на крутой концерт! А их на эти теплые майские выходные – будет очень много и каждый сможет выбрать то, что ему по душе.

Афиша событий в Киеве на 11-13 мая

IMPROV LIVE SHOW

Event Hall Freedom

11 мая, 19:00

Стоимость: 150-500 грн./купить билеты

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Студия “Квартал 95" продолжает развивать индустрию юмора в стране. В этом сезоне она представляет совершенно новый проект Improv Live Show. Его особенность – в полной импровизации, никаких заранее заготовленных номеров, сценок или реакций. Темы для скетчей и зарисовок предлагают зрители, а лучшие стендаперы страны стараются сохранить спокойствие, достоинство и ловко (а главное – смешно!) выкрутиться из предложенной ситуации. Живой диалог и нескрываемые эмоции участников – это редкость для ТВ-формата, но обыденность для Improv Live Show.



IMPROV LIVE SHOW

5 VYMIR

MonteRay Live Stage

11 мая, 19:00

Стоимость: 250-500 грн./купить билеты

Участники группы 5 Vymir исполнили детскую мечту большинства мальчишек и стали звездами рок-н-ролла! Их дебютная пластинка "Містолінія" вошла в "Топ-100 лучших альбомов независимой Украины", вскоре начались концертные туры по стране, а название коллектива стало все чаще появляться среди участников крупнейших музыкальных фестивалей. Поклонники давно ждали встречи с одной из лучших рок-групп Украины, поэтому билет купить лучше заранее!



5 VYMIR

THE DOOX

Caribbean Club

11 мая, 20:00

Стоимость: 120-290 грн./купить билеты

Один из главных музыкальных трендов последних лет в Украине – фольклорность и эксперименты с национальной этнической музыкой. И молодой коллектив the Doox подхватил эту волну, а этой весной представил новую программу "Лира", в честь инструмента, который использовал во время записи альбома. В интерпретации группы современный украинский фолк стал не только стильным и драйвовым, но и получил мощное роковое звучание с мужским и женским "народным" вокалом, басом и флейтой.

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THE DOOX

DAO PARK

Caribbean Club

12 мая, 19:00

Стоимость: 120-390 грн./купить билеты

Любителям музыкальных экспериментов сложно донести свое творчество до широкой аудитории, но у Dao Park это получилось. Коллектив собрал известный джазовый музыкант Родион Иванов, возможно, по этой причине творчество группы понравилась не только слушателям, но и продюсерам лейбла Masteskaya, где вышел последний мини-альбом Dao Park "Не сгорает" – микс фанка, нео-соула и хип-хопа с украинской лирикой и джазом.



DAO PARK

BLOOM TWINS

TAO

12 мая, 19:00

Стоимость: 350-1600 грн./купить билеты

Сестры Аня и Соня Куприенко родились и зафиксировали свои первые музыкальные эксперименты в Броварах. Но сегодня Bloom Twins – один из самых перспективных дуэтов Великобритании, которому прочат славу Ланы дель Рей. Девушки неоднократно выступали и сотрудничали с легендарными музыкантами, такими как Duran Duran, LP, Tokio Hotel, David Guetta. Успех может вскружить голову, но BLOOM TWINS не забывают об Украине, поэтому 12 мая сыграют эксклюзивный концерт в клубе TAO.



BLOOM TWINS

STEM фестиваль ROBOTICA

ВДНХ

12-13 мая, з 10:00

Стоимость: 70-250 грн./купить билеты

В эпоху, когда утро начинается не с кофе, а с проверки социальных сетей и электронной почты, героями поколения становятся такие прогрессивные личности, как Илон Маск или Марк Цукерберг. Научно-технические фестивали уже давно перестали быть узко-специализированными, поэтому можем вас заверить, что на крупнейшем STEM-фестивале Украины Robotica 2018 вся семья сможет провести время весело и познавательно! Зоны активных развлечений на свежем воздухе, битва роботов, мастер-классы, фудкорт, фото - зоны, строительство ракеты Falcon 9 из миллионов кубиков LEGO — все это только часть развлечений, которые будут ждать вас 12 и 13 мая на территории ВДНХ!



STEM фестиваль ROBOTICA

САЛЬТО НАЗАД

Docker Pub

13 мая, 20:00

Стоимость: 175-2450 грн./купить билеты

Одни из самых ярких участников национального отбора "Евровидение-2017" прошлых лет и авторы хита "О, мама", желают вдохнуть в украинскую музыку новое дыхание, дать ей новую энергию и зарядить миллионы сердец. Пока музыканты играют симбиоз фанка, регги и соула – их фронтмен в текстах песен пропагандирует семейные ценности и высказывается на тему жизненных ситуаций.



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