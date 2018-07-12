Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 13-15 июля

Хотите проводить свободное время весело и интересно? Мы подготовили для вас небольшой перечень мероприятий, которые пройдут в столице в ближайшее время. Киевлян и гостей города в эти выходные ждут музыка, танцы, юмор и многое другое, из чего непременно можно и нужно выбрать что-то по душе и настроению. Читайте дальше афишу событий в Киеве на 13-15 июля.

Афиша событий в Киеве на 13-15 июля

Santa Muerte Carnival

Арт-завод Платформа

13-15 июля

Стоимость билетов: 200 грн. / купить билет

В нашей стране, да и во всем мире, давно уже никого не удивишь таким "страшным" праздником как Хэллоуин, но знают ли украинцы что-то о карнавале Святой Смерти? Многие мексиканцы-католики уважают Святую Смерть не менее Иисуса Христа или Божией Матери. Однако для еще большего числа людей по всей планете фестиваль посвященный памяти этого экзотического культа стал веселым и ярким праздником мексиканской культуры. Вот и в украинскую столицу Santa Muerte Carnival наконец дошел именно в таком приятном виде. С 13 по 15 июля на Арт-заводе "Платформа" вы сможете насладиться зажигательными песнями и танцами, отведать необычные лакомства и ненадолго перенестись в жаркую Мексику. Не стоит пугаться, встретив "живых мертвецов" или других чудовищ на фестивале, ведь они пришли, чтобы хорошенько оттянуться.

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Стендап-уикенд на ВДНХ

ВДНХ

13 июля, 20:00

Стоимость билетов: 199-299 грн. / купить билеты

Есть один рецепт для восстановления сил в конце рабочей недели: свежий воздух + юмор. Такое сочетание гарантирует заряд позитива, который поможет настроиться на легкие и приятные выходные. Именно поэтому советуем посетить "Стендап-уикенд на ВДНХ", который пройдет в открытом баре рядом с садом гамаков, где яркие комики будут шутить на все разрешенные, и не совсем, темы. Остро, честно, а главное — смешно. Приходите отдохнуть и повеселиться 13 июля в 20:00. У микрофона Антон Тимошенко, Маконовал, Макс Вышинский, Настя Дерская и Богдан Кирилл.

Juan Cardenas and Piano Flamenco Band

Caribbean Club

13 июля, 20:00

Стоимость билетов: 180-780 грн. / купить билет

В эту пятницу в Caribbean Club будет звучать жаркое и эмоциональное фламенко. Известный испанский певец Хуан Карденас посетит Киев, чтобы вместе с украинской группой Piano Flamenco Band продемонстрировать, что такое настоящая страсть, вплетенная в мелодию танца. Всех, кто на этой неделе замерз, и из-за дождей начал терять летнее настроение, а также всех неравнодушных к музыке, полной настоящих чувств, приглашаем на зажигательный концерт, который начнется 13 июля в 20:00.

Возвращение на Луну навсегда. телепорт 360

ВДНХ

14 июля, 17:00

Стоимость билетов: 120 грн. / купить билет

Научный фильм, повествующий нам о соревнованиях международных команд ученых, пытающихся посадить на поверхность спутника Земли управляемый луноход, чтобы продолжить изучение человечеством этого небесного тела. Зрители смогут увидеть весь путь от запуска до поверхности Луны, и узнать много интересного о возникновении и строении спутника. Приглашаем всех желающих узнать больше о тайнах, которые скрыты в не таком уж и далеком от нас космосе. Начало показа в 17:00.

Лето на ВДНХ

Вход свободный

Половина лета позади, а это значит, что впереди нас ждет вторая его половина, которая должна быть еще ярче, интереснее и радостнее, чем первая! Все условия для этого созданы на территории экспоцентра ВДНХ, где на свежем воздухе в течение всего лета действуют различные локации, созданные для приятного отдыха всей семьи. Кроме активных развлечений и мест для отдыха, на ВДНХ будет проходить множество выставок, мастер-классов и концертов, где каждый гость найдет что-то такое, что не оставит его равнодушным.