Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 15-17 июня

Лето набирает обороты, а значит, надо успеть увидеть и услышать все самое интересное, что готовит каждая его неделя. Читайте дальше: афиша событий в Киеве на 15-17 июня.

Афиша событий в Киеве на 15-17 июня

Black Rebel Motorcycle Club

BelEtage

15 июня, 20:00

Стоимость билета: 2499 грн. / купить билеты

Если вы считали, что рок умер в прошлом веке, должны вас разочаровать, он жил, и для этого существует стопроцентное доказательство! В Киев приедут долгожданные Black Rebel Motorcycle Club, чтобы порадовать поклонников новым альбомом "Wrong Creatures", который воплотил в себе путь музыкантов по возрождению гитарной музыки длиной в 20 лет. BRMC — это культовые представители рок-музыки нового тысячелетия, преданные ее традициям и неизменные в свежести своих идей. Время доставать из шкафа любимую кожанку и несмотря на летнюю жару идти отрываться вместе с американскими рокерами к BelEtage.

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"Белые Ночи"

Арт-завод Платформа

15-16 июня

Стоимость билетов: 450-650 грн. / купить билеты

Уже три года подряд, дважды в год, украинская столица ночью взрывается светом, ярче день! Фестиваль "Белые Ночи" Vol. 6 возвращается с новым зарядом драйва уже в эту пятницу. На территории Арт-завода Платформа более 100 артистов будут развлекать публику на 5 танцполах. Праздник будут сопровождать самые современные световые инсталляции, даря впечатления, что невозможно будет забыть. Музыку и танцы дополнят своими шедеврами мастера-кулинары из Ulichnaya Eda. Советуем не затягивать с покупкой билетов, ведь каждый раз исполнители на фестивале становятся все звезднее, и цены будут расти каждый раз, когда будут объявлять хедлайнеров.

Perfect Dance

Perfect Place

16 июня, 18:00

Стоимость билета: 300 грн. / купить билеты

Лето – это время вечеринок в формате open-air. И уже в эту субботу предлагаем вам провести ночь, которая грациозно перетечет в утро, под отборные сеты на пляже с видом. Perfect Place – это локация на Венецианском острове, идеально подойдет для танцевального безумия на песке. Для гостей мероприятия сыграют Morphom (live), Roman K, Smailov, A. Katwon, Nil Tarasov, Khramov, Bellow, Mamay, Alex Slog. Приглашаем всех, кто так долго ждал тепла и веселья, связанного с ним!

The Cancel x Band

Зеленый Театр

16 июня, 20:00

Стоимость билета: 250 грн. / купить билеты

Начало лета – это время для всего нового и свежего. В разгар июня the Cancel x Band выйдут на сцену Зеленого театра, чтобы представить публике свой свежий альбом "Case". Этот релиз является седьмым альбомом группы. И этот альбом обещает погрузить слушателя в нуарную атмосферу с детективным сюжетом, при этом задав вайб битами пополам с ню-джазовой аранжировкой.

J. Bernardt

Зеленый Театр

17 июня, 20:00

Стоимость билетов: 499-1290 грн. / купить билеты

Многим украинским ценителям инди-музыки пришлось по вкусу творчество группы Balthazar, и вот один из виновников их успеха, неординарный Инте Депре, спешит в Киев со своим новым проектом. Артисты из J. Bernardt представляют в столице свой дебютный альбом "Running Days". В эту музыку вложено впечатление из многих путешествий, в которых она была создана, и ее приятный грув, дополненный чувственным голосом Инте, непременно вдохновит гостей концерта на незабываемые путешествия под музыку, услышанную в этот вечер.

Лето на ВДНХ

ВДНХ

1 – 30 июня

Вход – свободный

Кроме громких музыкальных фестивалей, как PROSTONEBA, Bad Mama Fest и Atlas Weekend, которые будут в изобилии в программе мероприятий на территории экспоцентра ВДНХ этим летом, каждый день в течение всего сезона здесь можно будет найти развлечение на свой вкус. Для семейного отдыха хорошо подойдут контактный зоопарк Animal Park и ферма насекомых "Планета бабочек". Любители активных развлечений смогут с удовольствием провести время на пейнтбольной площадке Ganz, в веревочном парке SkyPark и покататься верхом в конном клубе "Герцог". Также на территории комплекса будут действовать научно-развлекательный центр "Страна роботов", школа "Мидгард" и многие другие локаций, где дети и подростки смогут побаловать себя, получая пользу и новые знания и навыки. В течение всех трех месяцев ВДНХ будет дарить возможность получить яркие впечатления и не выезжать при этом из города.