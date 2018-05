Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 1-3 июня

Лето почти всегда приходит неожиданно, а проходит быстро. И проводить его нужно ярко – так, чтобы теплых воспоминаний хватило даже на пасмурные осенние дни. Первые выходные июня могут запомниться необычным оркестровым шоу, секретным выступлением Ивана Дорна, чувственным концертом PUR:PUR и даже вредной вкусной едой, выбирать вам. Читайте далее нашу афиша событий в Киеве на 1-3 июня.

Афиша событий в Киеве на 1-3 июня

ОРКЕСТРОВОЕ ШОУ "Cinematic Symphony"

Планетарий

1 июня, 19:30

Стоимость: 150 - 350 грн. / купить билеты

Оркестровое шоу "Cinematic Symphony" – экстраординарное действо, которое сочетает прошлое и современность. Такой симбиоз дает возможность не только услышать, но и увидеть, как выглядит музыка с помощью сферических проекций на куполе планетария. Музыкальное разнообразие, подкрепленное цифровыми технологиями, погрузит гостей концерта в космическую "музыку сфер". Можно даже сказать, что Eclectic Sound Orchestra – это уникальный оркестр, который создал принципиально новое звучание, щедро дополненное сэмплами и битом.

Cinematic Symphony

ИВАН ДОРН

Secret Place

1 июня, 20:00

Стоимость: 500 - 2299 грн. / купить билеты

Последние несколько лет наблюдается небывалый подъем украинской музыкальной сцены. Спросите себя: кто является самой неординарной и наиболее яркой вспышкой на небосклоне современной украинской музыки? Ответ будет очевидным. Первого июня в Киеве состоится большой сольный концерт Ивана Дорна. Аутентичное фирменное звучание и танцевальный драйв не оставит равнодушным никого. What about you? Оставляйте контактные данные, когда покупаете билет, потому что это действительно secret place.

Смотрите клвп Ивана Дорна Afrika:

PUR:PUR

Caribbean Club

2 июня, 19:00

Стоимость: 220 - 790 грн. / купить билеты

В киевском Caribbean Club Concert Hall состоится большое сольное выступление PUR:PUR. Финалисты Национального отбора Евровидения порадуют слушателей чистой (а именно чистоту дважды подчеркнуто в названии бэнда) музыкальной магией. Сочетание электронно-акустических тем и волшебного голоса Наты Смириной проведут за руку в музыкальную сказку каждого, кто посетит этот концерт.

Смотрите видео на стихотворение Наты Смириной:

ULICHNAYA EDA: CHEAT MEAL

Арт-завод Платформа

2-3 июня, 11:00

Стоимость: 75 грн. / купить билеты

Встречайте лето праздником желудка! Это не измена принципам здорового питания – это триумф искусства вкуса. Около сотни участников помогут расширить рамки вашего гастрономического восприятия кулинарным разнообразием на новом фуд-корте. Здесь будут представлены изысканные в своей простоте и простые в изысканности блюда из разных уголков мира. Что-то вы уже знаете, и рады будете попробовать вновь, а многим этот ивент вас наверняка удивит. Для тех, кто не собирается поступиться принципами ЗОЖ, будет создана отдельная зону Healthy Food.

Фестиваль уличной еды

INDEPENDENT STAND UP FESTIVAL 2018

G13 Project Studio

3 июня, 10:00

Стоимость: 200 грн. / купить билеты

Четвертый большой праздник юмора в формате Stand Up в столице уже в скором времени! В программе фестиваля: выступления опытных мастеров шутки и молодых комиков, которые имеют возможность громко заявить о себе на всю страну. Несколько сцен, различные форматы юмористических контекстов и легкое, непринужденное общение. На уличной сцене гости фестиваля смогут задать комикам вопрос об их жизни, творчестве, планах на будущее, и в общем весело поболтать с веселыми людьми. Ваши улыбки необходимы, надо идти!

Stand Up фестиваль

ВИКТОР ПАВЛИК

Docker Pub

3 июня, 20:00

Стоимость: 150 - 250 грн. / купить билеты

Тот, о ком смело можно сказать "пионер украинской поп-музыки", продемонстрирует свое мастерство в уже знакомом каждому формату. Третьего июня группа Victor Pavlik Overdrive выступит в Docker Pub с программой песен, собранных за 25 лет творчества, и представленных в поп-хард-рок звучании. Приходите, чтобы услышать знакомые хиты, полные света и нежности, но теперь раскачанные рок-н-рольным драйвом!

Виктор Павлик

D-SIDE BAND

‘Atlas

3 июня, 20:00

Стоимость: 349 - 749 грн. / купить билеты

One Dirеction, Jonas Brothers, Backstreet Boys – знакомый миру формат бойз-бэнда впервые в нашей стране издал что-то новое и неординарное. D-Side Band сыграет свой первый большой сольный концерт в Киеве! Кумиры тысячи подростков по всей стране, чьи клипы набирают миллионы просмотров на YouTube, обещают перенести вас на тысячелетия вперед. Сочетание громких хитов в неординарном стиле и фирменных танцев гарантирует путешествие в будущее украинской сцены.

D-Side Band