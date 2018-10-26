Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 26-27 октября

Рабочая неделя нужна не только для того, чтобы работать, но и чтобы тщательно спланировать следующий уикенд. Для каждого, кто еще не определился с тем, какими событиями наполнить грядущие выходные, мы подготовили перечень самых ярких событий этой недели. Читайте далее афишу событий в Киеве на 26-27 октября.

Афиша событий в Киеве на 26-27 октября

Оля Полякова

Дворец Спорта

26 октября, 19:00

Стоимость билетов: 490-3890 грн

Купить билеты

Одна из самых эпатажных женщин отечественной поп-музыки готовится поразить столичную публику большим шоу! После перерыва в выступлениях Оля Полякова возвращается с новой программой "Королева ночи". Яркий образ, харизма, сильный голос и позитивные песни певицы давно стали любимыми для многих людей по всей стране. 26 октября на сцене Дворца спорта Полякова будет делиться своей мощной энергией и зажигательным юмором. Приглашаем.

Читайте также: Куда пойти в Киеве на Хэллоуин 2018: афиша мероприятий

Оля Полякова

Alyosha

Caribbean Club

26 октября, 20:00

Стоимость билетов: 220-1050 грн

Купить билеты

Alyosha является одной из самых активных украинских поп-исполнительниц современности. Много гастролируя, она не прекращает совершенствовать свое творчество, прибегая к экспериментам и постоянно находя что-то новое. Певица имеет мощный голос, силу которого она когда-то продемонстрировала на Евровидении. Но также важным является другой аспект ее творчества – нежность и хрупкость чувств, скрытые в ее песнях. И в этот раз Alyosha представит акустическую программу чувственных песен на сцене Caribbean Club.

Alyosha

Epolets

ATLAS

27 октября, 19:00

Стоимость билетов: 300-800 грн

Купить билеты

Молодые и энергичные Epolets возвращаются, чтобы порадовать поклонников единственным концертом этого года, но сделать это с размахом! В активе ребят четыре альбома, десяток клипов, более 400 выступлений в Украине и Европе, а также сердца множества преданных фанов. Все главные хиты группы прозвучат на концерте 27 октября, а также много песен, которые редко можно было услышать на их живых выступлениях.

Epolets

Мельница

Центр Культуры и Искусств Национального Авиационного Университета

27 октября, 19:00

Стоимость билетов: 490-1490 грн

Купить билеты

"Мельница" – легендарная фолк-рок-группа, дарящая слушателю сказку. Гармоничное звучание разнообразных этнических инструментов со всего мира и песни с мифологическими и фэнтезийными сюжетами создают действительно незабываемую атмосферу мечтательности. В следующем году коллектив будет праздновать двадцатую годовщину своего творчества, а перед этим приедут в Киев с большим концертом. Программа выступления будет состоять из самых известных и любимых песен группы.

"Мельница"

VapeReality FEST

ВДНХ, 3 павильон

27 октября, 10:00

Вход свободный

Фестиваль VapeReality FEST или VR FEST посвящен новейшим научным достижениям человечества. Целью мероприятия является показать, что будущее уже вокруг нас, и дарит людям массу невероятных открытий и возможностей.

Фестиваль объединяет в себе разные направления, и все они делают жизнь проще, интереснее и безопаснее. На выставке будут представлены новинки из мира вейпинга, электротранспорта, виртуальной реальности, 3D принтеров и робототехники.

VR FEST