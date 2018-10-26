11:26
26 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, 25 октября
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, 25 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 26-27 октября

      88 Читати новину українською
      Афиша событий в Киеве на 26-27 октября
      Афиша событий в Киеве на 26-27 октября

      Рабочая неделя нужна не только для того, чтобы работать, но и чтобы тщательно спланировать следующий уикенд. Для каждого, кто еще не определился с тем, какими событиями наполнить грядущие выходные, мы подготовили перечень самых ярких событий этой недели. Читайте далее афишу событий в Киеве на 26-27 октября.

      Афиша событий в Киеве на 26-27 октября

      Оля Полякова

      Дворец Спорта

      26 октября, 19:00

      Стоимость билетов: 490-3890 грн

      Купить билеты

      Одна из самых эпатажных женщин отечественной поп-музыки готовится поразить столичную публику большим шоу! После перерыва в выступлениях Оля Полякова возвращается с новой программой "Королева ночи". Яркий образ, харизма, сильный голос и позитивные песни певицы давно стали любимыми для многих людей по всей стране. 26 октября на сцене Дворца спорта Полякова будет делиться своей мощной энергией и зажигательным юмором. Приглашаем.

      Читайте также: Куда пойти в Киеве на Хэллоуин 2018: афиша мероприятий

      Оля Полякова

      Alyosha

      Caribbean Club

      26 октября, 20:00

      Стоимость билетов: 220-1050 грн

      Купить билеты

      Alyosha является одной из самых активных украинских поп-исполнительниц современности. Много гастролируя, она не прекращает совершенствовать свое творчество, прибегая к экспериментам и постоянно находя что-то новое. Певица имеет мощный голос, силу которого она когда-то продемонстрировала на Евровидении. Но также важным является другой аспект ее творчества – нежность и хрупкость чувств, скрытые в ее песнях. И в этот раз Alyosha представит акустическую программу чувственных песен на сцене Caribbean Club.

      Alyosha

      Epolets

      ATLAS

      27 октября, 19:00

      Стоимость билетов: 300-800 грн

      Купить билеты

      Молодые и энергичные Epolets возвращаются, чтобы порадовать поклонников единственным концертом этого года, но сделать это с размахом! В активе ребят четыре альбома, десяток клипов, более 400 выступлений в Украине и Европе, а также сердца множества преданных фанов. Все главные хиты группы прозвучат на концерте 27 октября, а также много песен, которые редко можно было услышать на их живых выступлениях.

      Epolets

      Мельница

      Центр Культуры и Искусств Национального Авиационного Университета

      27 октября, 19:00

      Стоимость билетов: 490-1490 грн

      Купить билеты

      "Мельница" – легендарная фолк-рок-группа, дарящая слушателю сказку. Гармоничное звучание разнообразных этнических инструментов со всего мира и песни с мифологическими и фэнтезийными сюжетами создают действительно незабываемую атмосферу мечтательности. В следующем году коллектив будет праздновать двадцатую годовщину своего творчества, а перед этим приедут в Киев с большим концертом. Программа выступления будет состоять из самых известных и любимых песен группы.

      "Мельница"

      VapeReality FEST

      ВДНХ, 3 павильон

      27 октября, 10:00

      Вход свободный

      Фестиваль VapeReality FEST или VR FEST посвящен новейшим научным достижениям человечества. Целью мероприятия является показать, что будущее уже вокруг нас, и дарит людям массу невероятных открытий и возможностей.

      Фестиваль объединяет в себе разные направления, и все они делают жизнь проще, интереснее и безопаснее. На выставке будут представлены новинки из мира вейпинга, электротранспорта, виртуальной реальности, 3D принтеров и робототехники.

      VR FEST

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Оля Полякова Афиша Новости Киева Концерты
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      сегодня , 11:05 Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      Євгенія Мазур
      Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
      сегодня , 10:03 Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
      Євгенія Мазур
      Кому саме і чому заважає Уляна Супрун
      сегодня , 08:40 Кому саме і чому заважає Уляна Супрун
      Артем Овдієнко
      Лига Европы: видео голов и результаты матчей 25 октября
      сегодня , 00:30 Лига Европы: видео голов и результаты матчей 25 октября
      Как поплатилась судья за отказ арестовывать Саакашвили
      25 октября , 23:00 Как поплатилась судья за отказ арестовывать Саакашвили
      Ірина Шиба
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Рада приняла бюджет на 2013 год
       6 декабря 2012 , 11:04 1
      Как празднуют День Европы в Украине
       11 мая 2017 , 18:32
      Месси, Роналду и Бейл. УЕФА назвал номинантов на титул лучшего игрока Европы
       18 июля 2016 , 12:53
      Богданов: Покинул Олимпик, потому что хотел выйти из зоны комфорта
       7 января , 09:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук