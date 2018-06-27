Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 28-30 июня

Впереди длинные выходные, которые начнутся уже в четверг! Поэтому просто сейчас стоит уделить внимание выбору занятий, которыми хотелось бы приятно наполнить эти дни. Предлагаем подборку интересных мероприятий, что немного поможет вам в этом задании. Читайте далее афишу событий в Киеве на 28-30 июня.

Афиша событий в Киеве на 28-30 июня

Большой праздничный концерт Олега Скрипки и оркестра НАОНИ, На Бис

Freedom

28 июня, 19:00

Стоимость билетов: 450-1000 грн. / купить билеты

На День Конституции в столичном "Freedom" выступит один из главных героев украинской рок-музыки — Олег Скрипка. Каждый, кто посетит это мероприятие, получит возможность услышать любимые хиты "Воплей Видоплясова" в исполнении солиста группы и сопровождении Национального Академического Оркестра Народных Инструментов Украины. Это только подчеркнет и усилит оригинальное этническое звучание песен "ВВ".

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Олег Скрипка

TANA

‘Atlas

30 июня, 20:00

Стоимость билетов: 199-850 грн. / купить билеты

Такое впечатление, что украинская музыка как явление даже не собирается останавливаться в том, чтобы давать новые, яркие примеры своего взрыва, который можно наблюдать в течение последних нескольких лет. Молодой EDM-коллектив TANA уже успел наделать шуму на Западе, их песни идут в ротацию на европейских, и даже нью-йоркских радио-станциях.

И вот уже в эту субботу они будут играть для киевской публики на сцене ‘Atlas. На мероприятие, которое безусловно стоит внимания, приходите 30 июня в 20:00.

TANA

Оркестровое шоу "Cinematic Symphony"

Планетарий

29 июня, 19:30

Стоимость билетов: 250-350 грн. / купить билеты

В рамках сотрудничества Киевского планетария и Eclectic Sоund Orchestra родился проект "Музыка сфер". На огромном куполе планетария будет созданы космические проекции, окунуться в которые слушателям-зрителям помогут шедевры мировой классической музыки, которые оригинально и необычно исполнит для гостей оркестр виртуозов. Это действо обещает быть полным ярких впечатлений, это наверное что-то такое, чего вы еще не видели и не слышали. Поэтому добро пожаловать 29 июня в 19:30 посетить Планетарий.

Cinematic Symphony

Мир Великанов

Певческое поле

30 июня, 9:00

Стоимость билета: 25-50 грн. / купить билеты

Очень летнее и яркое развлечение — это то, что прежде всего можно сказать о выставке цветов на Певческом поле. Специалисты из "Киевзеленстроя" в этом году решили перенести всех гостей выставки в мир, в котором обитают гиганты, построив огромные цветочные инсталляции, которые являются изображениями привычных бытовых вещей, но имеют громадные размеры. На территории "Мира Великанов" будет действовать немало других развлечений, которые придутся по вкусу всей семье.

Мир Великанов

Лето на ВДНХ

Вход свободный

Часто в напряженном ритме столицы трудно найти время, чтобы даже летом выехать из города на лоно природы и насладиться отдыхом в кругу близких. В этом году ВДНХ дарит возможность всем, кого Киев не хочет отпускать далеко, с наслаждением провести летние дни на свежем воздухе, имея при этом под рукой самые разнообразные развлечения для любых возрастных категорий и на любой вкус. Посетив экспоцентр в течение трех летних месяцев, вы ежедневно найдете там все необходимое для активного и веселого отдыха.

Лето на ВДНХ