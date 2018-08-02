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Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 3-5 августа

29 Читати новину українською
Die Antwoord в Киеве
Die Antwoord в Киеве / The Socialite

Мы подготовили для вас традиционный перечень мероприятий, которые состоятся в столице в ближайшие выходные. Читайте далее афишу событий в Киеве на 3-5 августа.

Афиша событий в Киеве на 3-5 августа

Шоу Братьев Шумахеров

Міжнародний центр культури та мистецтв

3 августа, 19:00

Стоимость билетов: 120-590 грн. \ Купить билеты

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Сергей Цвиловский и Юрий Великий давно стали узнаваемыми лицами. Их дуэт, который отрабатывал свое мастерство годами совместных усилий, является интересным и качественным явлением отечественного юмора. Именно поэтому комиков за годы творческой деятельности неоднократно приглашали участвовать в различных телевизионных юмористических проектах, среди которых самые известные, такие как "Вечерний Квартал", например. Артисты отличаются своей интеллигентностью и образованностью, при этом их шутки порой очень пикантные, хоть и деликатно взвешенные. Советуем всем неравнодушным к качественному юмора посетить концерт "Шоу Братьев Шумахеров", ведь количество положительных впечатлений точно не даст вам пожалеть о таком выборе!

Шоу Братьев Шумахеров

Ulichnaya Eda 5 years 5 sences

Арт-завод "Платформа"

3-5 августа

Стоимость билетов: 75 грн. \ Купить билеты

Любимому многими проекту Ulichnaya Eda исполняется пять годиков! Праздновать этот юбилей в течение трех дней будут на Арт-заводе "Платформа". Организаторы обещают, что грядущий праздник должен всесторонне порадовать своих гостей, не обойдя вниманием ни одно с пяти чувств. Сочетание невероятных вкусов и ароматов с прикосновениями к любимых вкусностей, будет дополнен разнообразным зрелищами и музыкой, что в свою очередь будут радовать зрение и слух. На эти выходные нас ждет событие стопроцентно достойное внимания, поэтому добро пожаловать!

Ulichnaya Eda

Long training 10 км

ВДНГ

4 августа

Провести время с пользой в эти выходные можно будет на ВДНХ! Команда Run Ukraine предлагает тем, кто готовится к марафону, или просто хочет улучшить свои навыки бега, присоединиться к забегам на 5 и 10 километров, которые состоятся 4 августа на территории экспоцентра. Участники будут иметь возможность пользоваться гардеробом, также организаторы предоставляют воду на питание (бананы), а за ходом мероприятия будут следить врачи скорой помощи. Все условия для хорошей совместной тренировки здесь созданы.

Long training 10 км

Музыка небесных сфер: "Мистерия Звука"

Планетарий

4 августа, 19:30

Стоимость билетов: 200-350 грн. \ Купить билеты

На этот раз музыкальный вечер в Киевском планетарии будет наполнен звучанием множества инструментов со всего мира, современных и очень старых, необычных и поистине космических. Варганы, ханги, плоские колокола, тибетские чаши... Это еще не все разнообразие звука, создавать неземные мелодии, в то время как под куполом планетария будет освещено невероятное путешествие звездными далями. Такое событие должно запомниться и подарить впечатления, которые сложно сравнить с чем-то.

Музыка небесных сфер: "Містерія Звуку"

Подпольный Стендап: Андрей Щегель

Счастье HUB

4 августа, 20:00

Стоимость билетов: 200 грн. \ Купить билеты

Проект "Подпольный Стендап" завоевал уже немало поклонников среди украинских ценителей юмора, а видео с их концертов стремительно набирают просмотры на YouTube. Андрей Щегель — один из самых ярких и талантливых резидентов "Подпольного Стендапа". Его юмор порой является жестким, даже безжалостным, но неизменно качественным и смешным. Андрей имеет необычайную харизму, что дарит ему способность захватывать внимание слушателей, и удерживать его, ведя от одной комической истории к другой. Этот парень действительно умеет смешить людей, искусно, а главное — делать это искренне!

Die Antwoord

Stereo Plaza

6 августа, 20:00

Стоимость билетов: 1999-3000 грн. \ Купить билеты

Читайте також: Щури, бульбашки, м'які іграшки: що потрібно групі Die Antwoord для концерту в Києві

Без сомнения — самое яркое событие недели, и один из главных концертов августа. Впервые, и к сожалению в последний раз, в Киев приедут сумасшедшие Die Antwoord. Недавно артисты заявили, что следующий альбом станет последним на их творческом пути. Уже в течение многих лет фрики из Кейптауна собирают огромные толпы фанатов по всей планете, ведь их неповторимый стиль, драйвовая музыка, провокационные тексты и еще более провокационные клипы не могут оставить равнодушным. Украинские поклонники Die Antwoord очень долго ждали  их живое выступление, поэтому пропускать единственную возможность попасть на их концерт в Киеве не стоит!

Die Antwoord

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Афиша Концерты
Источник: 24 Канал
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