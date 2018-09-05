Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 7-9 сентября

Проходит первая рабочая неделя осени, а на выходные обещают много интересного. Мы собрали перечень самых интересных событий этого уикенда, чтобы вы имели возможность подготовиться заблаговременно, выбрав, чем наполнить свой досуг. Поэтому просим внимательно ознакомиться и желаем приятного отдыха! Читайте далее афишу событий в Киеве на 7-9 сентября.

Афиша событий в Киеве на 7-9 сентября

Табула Раса

Docker Pub

7 сентября, 22:00

Стоимость билетов: 125-1050 грн

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Одна из самых известных украинских рок-групп "Табула Раса", дадут концерт на сцене Docker Pub. Их выступления всегда полны необычайной энергетики, а харизма фронтмена Олега Лапоногова не оставит равнодушным никого. Все самые любимые хиты группы прозвучат на концерте 7 сентября, подарив незабываемые впечатления гостям мероприятия.

Табула Раса – Осень: видео

Кураж Базар

ВДНГ

8-9 сентября

Кураж Базар меняет локацию и переезжает с Арт-завода Платформа на ВДНХ. На этот раз тематикой мероприятия станет литература. Гостей Кураж Базара, который будет проходить 8 и 9 сентября, будут ждать презентации новых книг, возможность познакомиться не только с бумажными, но и с аудио - и электронными изданиями. С главной сцены мероприятия будут звучать джаз и классика, которые будут музыкальной темой этого события. Все средства, которые соберут в течение Кураж Базара будет направлены на благотворительность. Стихи будет читать Дорн, а песни будет петь Луна.

Кураж Базар

Брати Гадюкіни

Docker Pub

8 сентября, 19:00

Стоимость билетов: 175-2450 грн

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Деды украинского рок'н'ролла врываются на сцену киевского Docker Pub, чтобы представить поклонникам синглы с нового альбома "Смех и Грех". Бумбокс — это группа, которая когда-то создала новейшую украинскую музыку, музыку протеста, которая будучи откровенной “антисоветчиной”, но при этом веселой и драйвовой, вдохновляла целое поколение молодежи жить и творить по-новому. Тем приятнее осознавать, что “Гады” до сих пор в строю, и создают новый продукт, который все мы сейчас имеем возможность заценить.

Руки’в Брюки

Caribbean Club

9 сентября, 19:00

Стоимость билетов: 180-480 грн

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Рокабилли-бэнд Руки'в Брюки готовится зажечь вечер в Caribbean Club, дав концерт в рамках серии вечеринок Juicy Beats Party. Гостей мероприятия ждут чувственный ритм-энд-блюз и сумасшедший рок'н'ролл, очаровательные бэк-вокалистки, сногсшибательные танцы от балета Shiny Stockings и сумасшедший драйв в стиле ретро! Все, кто не равнодушен к линди-хопу и буги-вуги, кто мечтал о рок'н'ролльных танцплощадках середины прошлого века, приглашаются на это событие, ведь здесь вы найдете воплощение своих мечтаний!

Руки’в Брюки

Виставка "Живі Динозаври"

ВДНХ

2 сентября - 15 октября

Стоимость билетов: 30-500 грн

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Мечты сбываются, а чудеса возможны! Каждый, кто когда-то мечтал увидеть динозавра, имеет частичную возможность воплотить этот замысел в жизнь. Частичный, потому что настоящие рептилии-гиганты вымерли более 60 миллионов лет назад. Но команда опытных палеонтологов создала исключительную коллекцию из 24 фигур динозавров в натуральную величину, в точности повторяют текстуру тел и цвета настоящих доисторических ящеров. Более того, эти фигуры даже двигаются. Поэтому спешите увидеть это в течение сентября на ВДНХ!

Виставка "Живые Динозавры"