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      Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 9-11 ноября

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      Афиша событий в Киеве на 9-11 ноября.
      Афиша событий в Киеве на 9-11 ноября. / Фото из соцсетей

      Последний месяц ноября продолжает радовать своим теплом, однако даже если на улицах станет холодно, вам не стоит унывать! Так как в эти выходные в Киеве вас ждет множество интересных событий, которые стоит посетить со своими родными, любимыми или друзьями.

      Впечатляющие концерты и выступления лучших звезд Украины – именно такие культурные события ждут каждого, кто не поленится выйти на улицу и провести время с пользой и удовольствием. Поэтому, надевайте свои лучшие платья и смокинги и уверенно идите отмечать лучшие мероприятия грядущих выходных.

      Читайте также: Куда пойти в ноябре в Киеве: события, которые стоит посетить

      Афиша событий в Киеве на 9-11 ноября

      Владимир Гришко "Ты моя мелодия"

      Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко

      9 ноября, 19:00

      750-1490 гривен

      Купить билеты

      В пятницу, 9 ноября, поклонников выдающегося украинского певца Владимира Гришко ждет громкий концерт с программой песен Муслима Магомаева. Эксперты уже давно утверждают, что именно украинский артист смог вдохнуть вторую жизнь в творчество выдающегося советского артиста Магомаева.

      Как отмечает сам Гришко, такой проект имеет возможность познакомить молодежь с кумиром их родителей, а старшее поколение – вернуть в молодость: "У великого искусства нет национальности, временных барьеров и границ. Гениальный певец Муслим Магомаев не мог принадлежать только одному азербайджанскому народу — он и его творчество принадлежат всем людям".

      Володимир Гришко
      Владимир Гришко "Ты моя мелодия"

      Танцы со звездами

      Национальный экспоцентр Украины (ВДНХ)

      11 ноября, 19:30

      900 гривен

      Купить билеты

      Популярный телевизионный проект "Танцы со звездами" все ближе подходит к своему завершению. На танцевальном паркете осталось всего 5 пар, и концентарция задора, борьбы и настоящих страстей становится все выше! Не упустите возможность взглянуть на талантливых звезд и их партнеров-хореографов собственными глазами, а также стать свидетелем эффектных сюрпризов, которые часто готовят в прямых эфирах создатели шоу.

      Танці з зірками
      Танцы со звездами

      PALINA

      Арт-пространство Mezzanine

      11 ноября, 20:00

      250 гривен

      Купить билеты

      Уже в это воскресенье в столицу Украины пожалует очаровательная белорусская певица PALINA, которая даст не менее волшебный концерт в одном из арт-пространств города. Большую известность исполнительница получила еще в своей родной Беларуси, но любовь поклонников к ее удивительным песням распространилась далеко за пределами страны. Своей энергетикой и душевными синглами PALINA готова поделиться и с киевлянами, которые могут посетить мероприятие по приятной демократичной цене.

      PALINA
      PALINA 

      Феликс Шиндер и Деньги Вперед

      Caribbean Club

      11 ноября, 20:00

      240-820 гривен

      Купить билеты

      Король одесского фольклора Феликс Шиндер решил посетить Киев и дать зажигательный концерт вместе со своей группой "Деньги Вперед". В другом уголке столицы 11 ноября фанаты будут неистовствовать от хитов молодых представителей музыкального движения Odessa Gangsta Folk. Творчество музыкантов содержит много юмора и полно мотивами настоящего одесского колорита. А что касается выступлений, то в эффектном шоу может принять участие каждый желающий.

      ​Фелікс Шиндер і Гроші Вперед
      Феликс Шиндер и Деньги Вперед

      Sting&Shaggy

      Киевский Дворец Спорта

      14 ноября, 20:00

      1790-9990 гривен

      Купить билеты

      Этого выступления, наверное, ждали все фанаты знаменитого английского рок-музыканта Стинга. Известный британец вместе с регги-исполнителем Shaggy "поставят на уши" весь Киев, потому что они приедут в столицу вместе с их совместным альбомом "44/876". Из этой пластинки поклонники "вживую" смогут услышать новые синглы, в которых музыканты воплотили свою любовь к регги и его легкость и непредсказуемость.

      Также посетители концерта не останутся обделенными и смогут спеть в унисон со Стингом такие легендарные хиты как "Desert Rose", "Shape Of My Heart", "Every Breath You Take", "Englishman In New York" и многие другие.

      Sting&Shaggy
      Sting&Shaggy

      Теги: Новости культуры Новости Украины LifeStyle Новости Киева Стинг Афиша Музыка
      Источник: 24 Канал
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