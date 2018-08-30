Куда пойти в Киеве: афиша на 30 августа – 1 сентября

В последние выходные дни августа необходимо ярко провести лето и поблагодарить за все мгновения счастья. Мы подготовили перечень мероприятий, которые прогонят грусть и подарят радостную улыбку, с которой не стыдно войти в осеннюю пору. У нас осталось еще немного лета, поэтому не тратим попусту время и вперед к приключениям! Читайте далее афишу событий в Киеве на 30 августа – 1 сентября.

Афиша событий в Киеве на 30 августа – 1 сентября

Adam Gontier

Зеленый Театр

30 августа, 19:00

Стоимость билетов: 500-1000 грн

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Адам Гонтье, музыкант, который получил всемирную известность как фронтмен группы Three Days Grace, едет в Киев с концертом в рамках Adam Gontier Solo Live Tour. Начав музыкальную карьеру в 1992 году, Гонтье стал культовой личностью для рок-музыки 2000-х. После распада Three Days Grace музыкант вел плодотворную деятельность в составе группы Saint Asonia, а в марте 2013 года он начал свой всемирный сольный тур, играя концерты с близкими людьми, что были рядом с ним в течение всей жизни — это друзья детства Адама Томас Гарднер и Дело Бедди, а также его дядя и наставник Том Даффи.

Adam Gontier

ManSound

Caribbean Club

30 августа, 20:00

Стоимость билетов: 250-1190 грн

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В эту пятницу на сцене Caribbean Club Concert Hall вас ждет концерт известного акапельного секстета ManSound. Коллектив был основан в 1994 году, и за время его существования артисты приняли участие в более 70 джазовых фестивалях по всей планете. Весомым доказательством их мастерства и таланта является тот факт, что ManSound неоднократно озвучивали мультфильмы студий Disney и Pixar. Самые известные мировые хиты а-капелла прозвучат в исполнении шести талантливых певцов 30 августа в 20:00.

ManSound

Фиолет

Docker Pub

30 августа, 20:00

Стоимость билетов: 150-2100 грн

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Фиолет — украинская поп-группа, имеющая тысячи поклонников по всей стране, даст единственный большой сольник этого лета в столичном Docker Pub. 30 августа музыканты исполнят лучшее из своих хитов прошлых лет, а также порадуют публику новыми композициями, которые войдут в новый альбом Aurora, выход которого запланирован на осень. Музыка коллектива является проводником искренних и теплых чувств, которые не могут не растрогать слушателя, затрагивая самые сокровенные струны души. Добро пожаловать насладиться чувственным годом made in Ukraine.

Фиолет

Imagine Dragons

НСК "Олимпийский"

31 августа, 20:00

Стоимость билетов: 1999 грн

Тысячи украинских фанатов дождались своего счастливого дня! Всемирно известные рокеры Imagine Dragons впервые приедут в Киев, чтобы своим взрывным выступлением завершить это яркое концертное лето. Их считают самой известной рок-группой современности, и теперь они везут в Украину свой третий альбом "Evolve", который еще прочнее утвердил за ними этот статус. Концерт состоится на крупнейшем стадионе страны НСК "Олимпийском", заполнив его до отказа, ведь это событие, безусловно, обещает быть историческим!

Imagine Dragons

Craft Beer Fest

ВДНХ

1 сентября, 12:00

Стоимость билетов: 150 грн

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1 и 2 сентября на ВДНХ состоится крупнейший в Украине фестиваль крафтового пива. На мероприятии будет представлено более 40 пивоварен, которые предложат гостям более чем 200 сортов авторского пива. Разнообразие изысканных рецептур, творчески воплощенных в напитках, не оставит равнодушными ни заядлых пивоманов, ни тех, кто просто ценит хороший вкус и мастерство. На территории фестиваля будут обустроены уютные лаунж-зоны и фуд-корты с вкусной едой, а атмосферу праздника будут наполнять бодрыми ритмами звездные диджеи.

Craft Beer Fest