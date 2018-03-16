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Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 16-18 марта

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Афиша событий в Киеве на 16-18 марта
Афиша событий в Киеве на 16-18 марта / 24 Канал

Весенние выходные подарят немало ярких событий. Читайте дальше нашу афишу мероприятий 16-18 марта в Киеве.

Афиша событий в Киеве на 16-18 марта

BOWIE NIGHT

Atlas

16 марта, 17:00

Стоимость: 150 – 350 грн/приобрести билеты

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Bowie Night в клубе "Atlas 16 марта – это 20 талантливых столичных музыкантов, которые исполнят любимые песни Зигги Стардаста, известного как Дэвид Боуи. Среди участников заявлены Alloise, On The Wane, Gapochka, Junket, Melovin, Latexfauna, Shadazz и многие другие. Трибьют по творчеству самого музыкального марсианина уже стал традиционным для киевских меломанов, и с каждым разом становится все более масштабным. Посмотрим, какие сюрпризы приготовили организаторы в этот раз.

Смотрите клип David Bowie Heroes:

JAZZ-FEST: "ЄДНІСТЬ"

Театр Оперетты

16-17 марта, 18:00

Стоимость: 100 – 600 грн/приобрести билеты

При поддержке Всеукраинской ассоциации джаза в Киеве состоится 17 Международный Джазовый Фестиваль "Єдність". В фестивале, за предыдущие 16 лет существования, уже приняли участие более 800 музыкантов из 30 стран мира, что показывает, как фестиваль объединяет различные культуры для участия в одном музыкальном празднике – празднике золотой эпохи в истории музыки! Скандинавский дуэт Тори Йохансона и Ларса Янсона, известный итальянский пианист Габриэль Динар, украинская этно-фанк группа "ShockolaD" и многое другое, в программе XVII фестиваля на сцене Национального театра оперетты.

ROCK SYMPHONY

Дворец Украина

17, 18 марта, 19:00

Стоимость: 800 – 1750 грн/приобрести билеты

Сопродюсеры легендарных мюзиклов Notre Dame de Paris & Mozart L'Opera Rock приглашают на новое музыкальное действо Rock Symphony! 160 замечательных музыкантов создают монолитное произведение, которое своей режиссурой и драматургией не уступает голливудским блокбастерам!

BAHROMA

Docker Pub

18 марта, 19:00

Стоимость: 200 – 2450 грн/приобрести билеты

Уже 5 лет Bahroma наступает "Океана Эльзы" на пятки, претендуя на звание новой "романтичной украинской группы". Об этом говорит и сам Святослав Вакарчук, признавая, что у ребят есть редкое качество для музыкантов постсоветского пространства – интеллигентность. Действительно, Bahroma успела создать большое количество хороших песен о любви, удивляя поклонников аранжировками, хитами и неподдельным эмоциями во время концертов.

Смотрите клип BAHROMA – Тихо:

RAGE

‘Atlas

18 марта, 19:00

Стоимость: 520 – 890 грн/приобрести билеты

Петер "Пиви" Вагнер и группа Rage посетят 23 страны со своим 22-м по счету альбомом "Seasons of the Black". Один из 45 концертов немецкие металлисты сыграют и в Украине. Поэтому все поклонники тяжелой музыки должны собраться 18 марта под сценой клуба "Atlas и проверить себя на прочность!

КЛАССИКА ПОД ЗВЕЗДАМИ

Планетарий

16 марта, 19:30

Стоимость: 150 – 300 грн/приобрести билеты

Две скрипки, контрабас, альт, виолончель, саксофон и флейты – с этими инструментами один из самых известных оркестров Украины приглашает на концерт классической музыки в столичном планетарии. В программе утверждены произведения Вивальди и Моцарта для струнных инструментов, но это не единственное удовольствие, которое ждет вас вечером 16 марта. Это прекрасное космическое путешествие запомнится вам надолго!

Теги: Новости Украины Новости Киева LifeStyle Новости культуры Музыка Афиша
Источник: 24 Канал
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