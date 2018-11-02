Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 2-4 ноября

За окном ноябрь, солнечный день заканчивается еще до выхода из офиса и иногда кажется, что совсем ничего не хочется. Но на пороге выходные, а значит время освободиться от мрачного настроения и отправиться на поиски новых, приятных впечатлений. Читайте дальше афишу событий в Киеве на 2-4 ноября.

В Киеве всегда найдется место, где можно интересно провести свое свободное время, набраться приятных впечатлений и энергии. И в эти выходные нас ждет немало увлекательных событий.

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Афиша событий в Киеве на 2-4 ноября

Photo Kyiv арт-ярмарка фотографии

ЖК Chicago Central House

2-4 ноября, 12: 00

100-200 гривен

Купить билеты

В этом году в Киеве пройдет уже второй международная ярмарка фотографии Photo Kyiv Fair 2018. В течение 4 дней здесь будут выставлены более 500 фото музейного уровня из иностранных и украинских галерей. В стоимость входного билета также входит лекторий. Посетителей ждут лекции экспертов по искусству и арт-бизнесу, выставка из частных фотоколлекций и фотокниг и даже коктейльная вечеринка для гостей в субботу.



Photo Kyiv арт-ярмарка фотографий

Трибьют шоу Адриано Челентано

Международный центр культуры и искусства

2 ноября, 19:00

220-1200 гривен

Купить билеты

Мировой маэстро Адольфо Себастьяне даст в Киеве запоминающееся трибьют-шоу Адриано Челентано. Актер, певец и любимец женщин всего мира уже на протяжении 10 лет не дает выступлений за рубежом, но группа "Lui e gliamici delRe" способна воспроизвести любимые песни поклонников с таким, характерным для Челентано, привкусом настоящей Италии. Сам Адриано, посетив выступление этой группы, был настолько увлечен, что сказал: "Такое впечатление, что нас теперь двое". "Lui e gliamici delRe" способны воспроизвести чрезвычайную энергетику, которая царила на концертах самого непревзойденного Адриано Челентано.



Трибьют шоу Адриано Челентано

Ulichnaya Eda. Квартирник

Арт-завод Платформа

3 ноября, 11:00

100 гривен

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Для тех, кому хочется провести выходные в атмосфере домашнего уюта, в эти выходные состоится последнее в сезоне событие от Ulichnaya Eda. Это прекрасная возможность, чтобы собраться кругом близких людей, закутаться в одеяла и выпить по чашке глинтвейна. Организаторы обещают развлечения для представителей всех возрастов и много музыки. Будет тепло!



Ulichnaya Eda. Квартирник

Собака на сене (КХАТ)

Дом Актера

4 ноября, 19:00

70-250 гривен

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На улице уже прохладно, и театральный сезон в самом разгаре! В воскресенье в Доме Актера состоится постановка КХАТ "Собака на сене". Это лирическая комедия с испанским духом. Зрителей ждет спектакль-праздник с фехтованием, игрой на гитаре, танцами и перевоплощениями. Создатели спектакля утверждают, что "Не в величии наслаждение, а в том, чтобы Душа могла воплотить свою Надежду". Спектакль ведется на русском языке в течение 1 час 40 минут, без антракта.



Собака на сене

Точка G

K.Point

4 ноября, 19:00

150-300 гривен

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"Точка G" — это комедийное шоу-импровизация, в котором примут участие шесть актеров из театральной студии "Черный квадрат" и специально приглашенный гость. Все ситуации будут угадываться зрителями, а комедиантам придется под них подстраиваться! Шоу состоит из импровизированной игры, которую актеры разыгрывают без подготовки, основываясь только на обстоятельствах, предложенных зрителями, и, конечно же, собственном таланте! Это прекрасная возможность развлечь осенью туман чрезвычайным и непредсказуемым юмором от студии "Черный квадрат"!



"Точка G"