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Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 6-7 июля

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Афиша событий в Киеве на 6-7 июля
Афиша событий в Киеве на 6-7 июля / Karabas.com

Вот мы и сделали шаг во вторую треть лета. Время узнать, где, когда и как начинать наполнять июля впечатлениями. Хорошее настроение и приятные мгновения гарантированы! Читайте дальше афишу событий в Киеве на 6-7 июля.

Афиша событий в Киеве на 6-7 июля

Опера под звездным небом – в поисках пятого элемента

Планетарий

6 июля, 19:30

Стоимость билетов: 200-400 грн./приобрести билеты

Величайшие оперные арии мира прозвучат в рамках проекта "Опера под звездным небом – в поисках пятого элемента", сопровождая яркие проекции космических пространств, освещены под куполом Киевского планетария. Виртуозные исполнители из Eclectic Sound Orchestra покорили немало мировых сцен, среди которых миланская La Scala, а теперь в общем с планетарием проекте собираются донести космическое звучание оперных шедевров и до столичных слушателей.

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Опера под звездным небом

Soul Jazz from Texas: Lee Mays

Caribbean Club

6 июля, 20:00

Стоимость билетов: 120-400 грн./приобрести билеты

С родины джаза к нам едет известный композитор и исполнитель Ли Мейс – человек, который не только создает трогательную музыку, которая касается нежных струн в душах слушателей, но и вкладывает в произведения собственную жизненную философию. Еще в подростковом возрасте Мейс начал писать христианскую музыку, считая творчество тем инструментом, с помощью которого можно донести до всего человечества вечные ценности. Теплый джаз и изящная лирика будет ждать своих слушателей в 20:00 6 июля в Caribbean Club.


Soul Jazz from Texas: Lee Mays

Stebelska and Barvy Project band, Этно-вечеринка в ночь на Купала

Caribbean Club

7 июля, 18:00

Стоимость билетов: 150-400 грн./приобрести билеты

Мистическая ночь, по представлениям наших предков, уже совсем скоро. В это волшебное время в Caribbean Club состоится празднование праздника Купала с воспроизведением всех традиционных обрядов, здесь каждый гость сможет принять участие в создании праздничной магии! С концертной программой на мероприятии будет выступать Оксана Стебельская и Barvy Project band, зажигательными этническими мотивами разжигая настроение, аки купальский костер. Также в программе танцевальные мастер-классы, показы этнической одежды, вкусные угощения и многое другое. Начало в 18:00, добро пожаловать!


Оксана Стебельская и Barvy Project band

Underground Stand Up

Golden Gate pub

7 июля, 19:00

Стоимость билетов: 150-250 грн./приобрести билеты

Бронебойный юмор от Подпольного Стендапа для всех желающих! Проект, который покорил многих поклонников стендап-комедии, проводит очередную свою встречу 7 июня в старом пабе Киева Golden Gate pub. На этот раз на сцену выйдут – Свят Загайкевич, финалист Стенд Ап Шоу на Новом Канале; Андрей Щегель, победитель фестиваля "Инди. Комики 2016" и Настя Дерская, победившей на шоу "Рассмеши комика" и на фестивале Stand Up Comedy Week in KIEV. Приходите в 19:00 насладиться искусными шутками на запретные темы.

Underground Stand Up

Лето на ВДНХ

Вход свободный

В течение целого лета в столице найдётся место, где точно найдется есть то, что придется по вкусу и маленьким и взрослым. ВДНХ развернул на своей территории пространство предназначено для того, чтобы сделать киевское лето незабываемым! И если вы думаете, что жизни после "Атлас Уикенд" здесь нет, глубоко ошибаетесь. Занятие по душе на ВДНХ найдется всегда, как для тех, кто ценит активный, экстремальный отдых, так и для тех, кто хотел бы расслабиться на свежем воздухе. До конца августа ВДНХ приглашает вас в гости вместе с вашими родными и близкими.


Лето на ВДНХ

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Музыка Афиша
Источник: 24 Канал
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