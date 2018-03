Куда пойти в марте: афиша событий в Киеве

С первым месяцем весны наступает и новый концертный сезон! По этому случаю мы отобрали лучшие события марта, на которые стоит обратить внимание. Грузинский балет, немецкий металл, французский шансон, симфонический рок и многое другое.

Афиша событий в Киеве в марте

LARA FABIAN

Дворец Украина

2-4 марта, 19:00

Стоимость: 550 - 5500 грн/купить билеты

Звезда европейской эстрады Лара Фабиан возвращается в Украину сразу с тремя концертами: 2, 3 и 4 марта в киевском Дворце "Украина". Кроме уже известных хитов певицы, на концерте состоится премьера тринадцатого альбома "Camouflage" – новая пластинка заслуженно стала эталоном творчества главного популяризатора французской музыки!

БАЛЕТ СУХИШВИЛИ

Дворец Украина

7-11 марта, 19:00

Стоимость: 350 - 1750 грн/купить билеты

Балету Сухишвили не найти аналогов во всем мире. За более чем полувековую историю Илье Сухишвили удалось вывести грузинский народный танец на большую сцену и заставить больше чем 90 миллионов зрителей в разных уголках планеты говорить о себе, восхищаться балетом, писать книги о нем, и снимать фильмы. 100 танцоров на одной сцене преодолевают законы физики и устраивают грандиозное шоу, которое вы никогда не забудете.

HARDY ORCHESTRA

Концертный Зал НТУУ КПИ

7 марта, 19:30

Стоимость: 190 - 750 грн/купить билеты

Если для вас rock'n'roll не пустой звук, а музыка Scorpions, Queen, Metallica, AC/DC, Led Zeppelin и Bon Jovi вечная, то симфоническое шоу "I Love Rock'n'Roll" от Hardy Orchestra подарит вам настоящий праздник музыкального гурмана! Ведь это будет удивительный концерт, на котором оркестр сыграет легендарные рок-хиты в авторской аранжировке.

WOMEN OF JAZZ

КВЦ Парковый

8 марта, 20:00

Стоимость: 350 - 950 грн/купить билеты

В честь наступления весеннего тепла, "Виртуозы Киева" и лучшие джаз-вокалистки страны сыграют праздничную программу "Women of Jazz". Композиции главных муз американской джазовой сцены прозвучат на сцене КВЦ Парковый – Билли Холлидей, Этта Джеймс, Нина Симон, Элла Фитцджеральд.

MGZAVREBI

‘Atlas

9 марта, 19:00

Стоимость: 490 - 1690 грн/купить билеты

Один из главных современных музыкальных символов Грузии посетит Украину с презентацией нового альбома. Даже не альбома, а "сборника". Именно так переводится название пластинки "Krebuli", которая состоит из двадцати лучших песен, которые уже выходили в шести предыдущих альбомах группы. Встречайте Mgzavrebi в столичном клубе "Atlas" - программа "the best of the best" расчитана на настоящих фанов!

BOWIE NIGHT

'Atlas

16 марта, 17:00

Стоимость: 150 - 350 грн/купить билеты

В Ночь Боуи, которая состоится 16 марта в клубе 'Atlas, сам Дэвид Боуи, к сожалению, не выступит, но вместо него вы сможете услышать 20 талантливых украинских музыкантов, которые исполнят любимые хиты Зигги Стардаста. Среди участников: Alloise, On The Wane, Gapochka, Junket, а также Melovin – финалист национального отбора на конкурс Евровидение-2018! Имена других музыкантов придержим в секрете до вечера Х.

ROCK SYMPHONY

Дворец Украина

17-18 марта, 19:00

Стоимость: 650 - 1750 грн/купить билеты

Сопродюсеры легендарных мюзиклов Notre Dame de Paris & Mozart l'opera Rock приглашают на новое музыкальное действо Rock Symphony! 160 замечательных музыкантов создают монолитное произведение, которое по своей режиссуре и драматургии не уступает голливудским блокбастерам! Зрителей ждут два отделения с антрактом, в течение которых они будут сидеть как на иголках от атмосферы, которую можно передать только музыкой.

RAGE

'Atlas

18 марта, 19:00

Стоимость: 420 - 890 грн/купить билеты

Петер "Пиви" Вагнер и группа Rage посетят 23 страны со своим 22-м по счету альбомом "Seasons of the Black". Один из 45 концертов немецкие металлисты сыграют и в Украине. Поэтому все поклонники тяжелой музыки должны собраться 18 марта под сценой клуба 'Atlas и проверить себя на прочность!

ONUKA & НАОНІ

Октябрьский Дворец

20-21 марта, 19:00

Стоимость: 880 - 2200 грн/купить билеты

Творческий тандем семьи Наты Жижченко и Евгения Филатова известен далеко за пределами родины. НАОНІ – Национальный академический оркестр народных инструментов, которому удалось невероятное: сделать оркестровую народную музыку модной и популярной в 2018 году! Песни ONUKA в сопровождении НАОНІ раскрывают мощь их творчества еще больше.

STAR ORCHESTRA: ФАГОТ

Caribbean Club

23 марта, 20:00

Стоимость: 290 - 1490 грн/купить билеты

Машина времени в столичном Caribbean Club перенесет нас в эпоху джазовых биг-бэндов, американской эстетики и свинговых танцев. Музыкальное шоу Star&Orchestra продолжает радовать поклонников классной музыкой и приглашает на сцену вокалиста группы "Танок на майдані Конго" – Олега "Фагота" Михайлюту! В его исполнении вы услышите классические хиты Фрэнка Синатры, Рэя Чарльза и Джеймса Брауна, дополненные музыкой Nirvana и Depeche Mode в джазовой аранжировке!

JULINOZA

Caribbean Club

24 марта, 19:00

Стоимость: 150 - 650 грн/купить билеты

Юлия Запорожец – девушка-космос, с которой украинский слушатель познакомился на проекте "Голос Страны 2017". Через год она уже стала участницей национального отбора на конкурс Евровидение, хедлайнером музыкальных фестивалей и пригласила участвовать в группе Julinoza неординарного барабанщика Игоря Чеботарева. 24 марта в Caribbean Club состоится ее первый большой сольный концерт!