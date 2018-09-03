Куда пошли деньги с покупки Порошенко территории возле спортклуба "5 элемент"

Конечными бенефициарами спортивного клуба "5 элемент" являются Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко. Спортклуб собирается расширяться, правда, на месте зданий, которые до недавнего времени были государственными.

Владели ими два госпредприятия – "ЛИАЦ" и "Дубрава", которыми занимается Государственное агентство лесных ресурсов Украины.

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Сейчас этими зданиями владеет спортивный клуб, хотя президентский клуб в госпредприятия напрямую недвижимость не покупал. И вообще не подписывал никаких документов с государством. Здесь сработал посредник. Именно он выкупил у государства эти предприятия, а весной 2017 года продал их президенту.

Спортивный клуб "5 элемент"

В госпредприятии "ЛИАЦ" рассказали, что в 2017 году якобы провели аукцион, однако ни одного публичного отчета о его результатах нет. Здания купила частная фирма "Имбук" за более чем 10 миллионов гривен. Но, вероятно, деньги разбазарили в самом госпредприятии.

Схема простая – через ремонтные тендеры. Сразу после продажи недвижимости "ЛИАЦ" подписал 5 соглашений на ремонт двух других своих зданий с компанией "ВИАДУКТРАНС". А потом еще 5 соглашений на ремонт этих самых зданий с другой компанией – "Основа строительства". Реальная стоимость сделок – более 9 миллионов гривен.

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За три года в зданиях изменили только кровлю. На что потратили остальные деньги – неизвестно. То есть миллионы за госздания для расширения президентского спортклуба должны были пойти на ремонт других госзданий. Деньги перечислили – но ничего не изменилось, состояние зданий такое же, как и до ремонтов.

Итак, первые миллионы, заработанные государством благодаря желанию президентскому спортивному клубу "5 элемент" расшириться, скорее всего пошли на премии чиновникам и фиктивные ремонты.

Больше о хищении денег через расширение президентского спортклуба – смотрите в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".