22:35
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
29°C 14°C
  • вторник
    29°C 13°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, сегодня
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, сегодня
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Программы Наши деньги
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Куда пошли деньги с покупки Порошенко территории возле спортклуба "5 элемент"

Наши деньги 83 Читати новину українською

Конечными бенефициарами спортивного клуба "5 элемент" являются Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко. Спортклуб собирается расширяться, правда, на месте зданий, которые до недавнего времени были государственными.

Владели ими два госпредприятия – "ЛИАЦ" и "Дубрава", которыми занимается Государственное агентство лесных ресурсов Украины.

Читайте также: Почему Порошенко "подарил" Холодницкому государственных охранников

Сейчас этими зданиями владеет спортивный клуб, хотя президентский клуб в госпредприятия напрямую недвижимость не покупал. И вообще не подписывал никаких документов с государством. Здесь сработал посредник. Именно он выкупил у государства эти предприятия, а весной 2017 года продал их президенту.

Спортивний клуб

Спортивный клуб "5 элемент"

В госпредприятии "ЛИАЦ" рассказали, что в 2017 году якобы провели аукцион, однако ни одного публичного отчета о его результатах нет. Здания купила частная фирма "Имбук" за более чем 10 миллионов гривен. Но, вероятно, деньги разбазарили в самом госпредприятии.

Схема простая – через ремонтные тендеры. Сразу после продажи недвижимости "ЛИАЦ" подписал 5 соглашений на ремонт двух других своих зданий с компанией "ВИАДУКТРАНС". А потом еще 5 соглашений на ремонт этих самых зданий с другой компанией – "Основа строительства". Реальная стоимость сделок – более 9 миллионов гривен.

Читайте также: От квартирных афер до присвоения целых месторождений: самые громкие расследования 2018

За три года в зданиях изменили только кровлю. На что потратили остальные деньги – неизвестно. То есть миллионы за госздания для расширения президентского спортклуба должны были пойти на ремонт других госзданий. Деньги перечислили – но ничего не изменилось, состояние зданий такое же, как и до ремонтов.

Итак, первые миллионы, заработанные государством благодаря желанию президентскому спортивному клубу "5 элемент" расшириться, скорее всего пошли на премии чиновникам и фиктивные ремонты.

Больше о хищении денег через расширение президентского спортклуба – смотрите в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Расследования Деньги Наши деньги Новости Киева Строительство Рынок недвижимости
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук