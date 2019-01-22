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      Куда следует откладывать деньги "на черный день", чтобы не потерять их, но и заработать

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      В развитых европейских странах рассчитывать личный или семейный бюджет обучают еще в школах – это такой же предмет, как, например, Основы безопасности жизнедеятельности. Украинских детей выпускают из школ менее готовыми к реальной финансовой жизни. Журналисты 24 канала попробовали этот информационный пробел заполнить и исследовать, как заставить наши деньги приумножаться, пока мы отдыхаем.

      Как изменилось поведение людей за 10 лет

      Каждого из нас, наверное, бабушка учила откладывать, так сказать, "на черный день". Но вот как не только откладыватьденьги, но и делать это так, чтобы их не съела инфляция – этому бабушки не научат.

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      Каждый из нас в душе мечтает разбогатеть. По логике, для этого надо меньше тратить, больше зарабатывать и, конечно, делать сбережения. Однако, "закладку на черный день" делает далеко не каждый. Ведь не все украинцы имеют привычку планировать личные финансы: часть населения просто не имеет, что откладывать, а остальных никогда не учили этому. В странах Запада – все совсем иначе.

      Все дети еще со школы начинают рассчитывать, какую сумму им нужно сэкономить, чтобы иметь возможность поступить в той или иной вуз. Этот элемент финансового образования пока отсутствует в Украине,
      – объяснил глава подразделения по управлению локальными активами ICU Григорий Овчаренко.

      Впрочем, столько сеансов шоковой терапии за прошедшие 10 лет – девальвация гривны, кризисы, банкопада – кое-чему таки научили. "Раньше видели тенденцию, что люди бежали в обменники на пиках роста курса, а когда пики проходили, начиналась ревальвация, эти же люди бежали валюту сдавать. Сейчас это поведение изменилось в лучшую и более рациональную сторону", – рассказал заместитель директора по монетарной политике НБУ Владимир Лепушинский.

      Чеги до обмінників
      Ранее украинцы теряли деньги на волнах паники из–за курса валют, но сейчас ситуация изменилась

      Григорий Овчаренко приучает своего сына считать деньги детства: выделяет небольшие суммы за хорошие оценки и приучает накапливать: "Я хочу добиться, чтобы мой сын покупал то, что он хочет, за средства собственных доходов".

      Как грамотно улучшать свое финансовое положение

      Чтобы улучшить финансовое положение, не надо без необходимости брать кредиты. А главное – стоит систематически откладывать. Например, дать команду банку автоматически ежемесячно отчислять хотя бы 100 гривен в копилку. На эти деньги будут начислять проценты.

      Скарбничка
      Чтобы улучшить свое финансовое положение, необходимо научиться откладывать

      Большинство украинцев привыкли к депозитам. Во-первых, это просто, во-вторых, государство гарантирует возврат хотя бы 200 тысяч гривен, если банк обанкротится.

      Мы, на данный момент, имеем в банковской системе 507 миллиардов гривен на депозитах физических лиц. 53% из этих средств – вклады непосредственно в гривне,
      – отметил представитель НБУ Владимир Лепушинский.

      Но депозит – не самый прибыльный инструмент. Средняя ставка в гривне сегодня составляет 16% годовых, и тенденции к росту нет. Если положить 10 тысяч гривен в банк, то через год получите одну тысячу триста гривен дохода. Не 1600, ибо из этой суммы еще отчислят налоги.

      ОблігаціяГосударственные облигации – прибыльная вещь, но требует куда больших вложений, чем депозиты

      На 500 гривен больше заработают ваши 10 тысяч, если приобретете государственные облигации. Там и процентная ставка выше, и налог не снимают. Но для такой инвестиции нужно хотя бы 30 тысяч.

      Читайте также: Куда вложить деньги, чтобы не прогадать

      Еще один вариант – взносы в негосударственные пенсионные фонды. Здесь вклад может быть хоть 100 гривен, вот только забрать эти средства можно только на пенсии. За год вложенные 10 тысяч гривен принесут доход в два раза больше, чем на депозите. Впрочем, хоть доверие к фондам пока что самое низкое, если реформа финансового сектора будет продолжаться, то через несколько лет украинцы смогут отложить на достойную старость, как это делают на Западе.

      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Финансы Деньги
      Источник: 24 канал
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