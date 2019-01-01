Куда в Киеве деть засохшую елку после праздников: карта
В Киеве открыли 10 пунктов утилизации новогодних елок, куда можно отдать праздничное дерево после использования.
Карту с пунктами приема опубликовал сайт коммунального объединения "Киевзеленстрой".
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Использованные елки можно сдать по следующим адресам:
улица Тростянецкая, 58А;
проспект Освободителей, 6;
улица Электротехническая, 26;
Московский проспект, 26А;
Железнодорожное шоссе, 61;
переулок Герцена, 6;
проспект Голосеевский, 87;
улица Новополевая, 95;
улица Бетховена, 8;
улица Димитрова, 16А.
Источник: 24 канал
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