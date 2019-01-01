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      Куда в Киеве деть засохшую елку после праздников: карта

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      Где в Киеве утилизировать елку
      Где в Киеве утилизировать елку / Иллюстративное фото

      В Киеве открыли 10 пунктов утилизации новогодних елок, куда можно отдать праздничное дерево после использования.

      Карту с пунктами приема опубликовал сайт коммунального объединения "Киевзеленстрой".

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      Использованные елки можно сдать по следующим адресам:

      улица Тростянецкая, 58А;
      проспект Освободителей, 6;
      улица Электротехническая, 26;
      Московский проспект, 26А;
      Железнодорожное шоссе, 61;
      переулок Герцена, 6;
      проспект Голосеевский, 87;
      улица Новополевая, 95;
      улица Бетховена, 8;
      улица Димитрова, 16А.

       

      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Экология Новости Киева
      Источник: 24 канал
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