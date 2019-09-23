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      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

      Альтернатива банковским вкладам: куда украинцам выгодно вкладывать деньги?

       
      Куда можно вложить деньги украинцам – альтернатива банкам

      Депозиты в банках теряют популярность. Из-за нестабильной экономической ситуации в стране, все меньше украинцев решается доверить свои сбережения банкам. Не на руку банкам сыграл так называемый "банкопад", который происходил несколько лет назад, а также не слишком привлекательные ставки по депозитам – в среднем 14% в год. Какие же существуют альтернативы?

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      Недвижимость

      Одним из самых надежных способов инвестиций специалисты называют недвижимость. Жилье можно либо продать, дождавшись удачного момента, или сдавать его в аренду. Однако, для этого нужно сразу иметь кругленькую сумму. Сейчас средняя стоимость квадратного метра, например, в столичной новостройке – 26 298 гривен. Да и рисков сейчас немало – работы могут заморозить из-за нехватки средств, а готовый дом так и не сдать в эксплуатацию.

      Золото

      Можно вкладывать деньги в банковские металлы, в частности золото. Только вот доходность этого инструмента непрогнозируема, ведь уровень цен на драгоценный металл постоянно меняется. Покупать его может любой, у кого есть сумма, кратная слитку золота в граммах, эмитируемая банком. Однако, если вы хотите не только сэкономить, но и заработать, то начинать надо минимум с 10 тысяч долларов и первый доход ориентировочно получите через 10 лет.

      Акции иностранных компаний

      Сейчас каждый украинец может приобрести акции таких известных компаний как Apple, Facebook, Google и тому подобных. Учитывая, что их стоимость за последние годы идет только вверх, то это можно считать выгодной инвестицией. Доходы можно получить от годовых дивидендов компании-эмитента и за счет роста курсовой стоимости акций. Но, опять же, в долгосрочной перспективе. Ведь не каждая компания выплачивает дивиденды своим акционерам ежегодно. К тому же, чтобы инвестировать в акции нужно сразу обладать кругленькой суммой.

      Облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ)

      Большим спросом в настоящее время в Украине пользуются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). За последние полгода количество инвестиций в гривневые ОВГЗ выросла на два миллиарда, подсчитали специалисты. Купить ОВГЗ можно как в банке, так и в специализированных компаниях, которые обычно предлагают клиентам более выгодные условия. В частности, Freedom Finance предлагает выгодные ставки – 15,7% годовых в гривне. Привлекает клиентов и сумма минимальных вложений – от 1050 грн. К тому же, в отличие от депозитов, ОВГЗ не облагается налогом. То есть, когда владелец облигации захочет забрать свои средства ему не нужно будет платить 18% налога на доходы физических лиц, лишь – 1,5% военного сбора. Оформить покупку государственных облигаций в Фридом Финанс Украина можно в течение дня, а вернуть средства клиент может в любой момент, не теряя проценты, которые ему были начислены за период хранения.

       

      Теги: Новости Украины Финансовый советник finance
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