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      Куда вложить деньги, чтобы не прогадать

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      Куда вложить деньги в 2019 чтобы не прогадать - список
      Куда вложить деньги в 2019 году / 24 канал

      Купить недвижимость, биткойны, открыть депозиты или спрятать под матрасом – вопрос, куда выгодно вложить деньги, беспокоит многих. Особенно актуальным он становится в преддверии выборов: этот период может быть весьма нестабильным. Какие инвестиции принесут наибольшую прибыль, узнавай у экспертов 24 канал.

      Рекордные долги

      Новый год уже вошел в свои права, оставив позади праздничные хлопоты. Украинцы постепенно возвращаются к трудовым будням. Кто-то считает дни до зарплаты, но есть и такие, кто накануне праздников получил немалые премии и бонусы и теперь решают – куда выгодно инвестировать эти деньги.

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      И хотя в государственном бюджете на 2019 год заложена стоимость доллара на уровне 29,4 гривны, эксперты не ожидают существенных колебаний. В прошлом году Кабмин прогнозировал курс доллара на уровне 30,01 гривны, но в течение года курс не только поднимался до 28,87 гривен за доллар, но и снижался до 25,91.

      В этом году не ожидается неожиданностей по курсу гривна-доллар. Власть сделает все, чтобы валютный рынок был спокойным. Если мы посмотрим на 2018 год, то курс гривны в начале года был даже выше, чем в конце. Примерно такая же ситуация будет и в 2019 году. Максимальный курс, который мы получим – на уровне 28,7-28,7 к концу года,
      – убеждает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

      долари, євро, прогноз, валюта
      В этом году существенных колебаний на валютном рынке не ожидают

      Правда, негативно на валютный курс будет влиять и почти рекордная сумма, которую стране придется выделить на погашение и обслуживание долгов.

      Если посмотреть на долговую нагрузку, в 2019 году платежи составят примерно 417 миллиардов гривен. Хочу обратить внимание, что этот год будет очень сложным с точки зрения погашения и обслуживания долговых нагрузок. Ведь это первый пиковый год после реструктуризации, которая была проведена, и дала стране несколько лет свободного дыхания,
      – заявила в парламенте министр финансов Оксана Маркарова.

      Депозит forever

      Учитывая все вышесказанное, эксперты советуют осторожно относиться к инвестированию.

      Единственно прибыльными могут быть депозиты. Более надежными, но менее прибыльными в валюте. Рискованными, но и более прибыльными в гривне. Если учесть, что курс, наверное, будет стабилен, то есть смысл до октября держать деньги на гривневом депозите. Ведь в октябре выборы в парламент, поэтому к осени власть будет демонстрировать бешенное улучшение и стабильность. Инфляция будет невысока. Еще одно направление прибыльного инвестирования государственные ценные бумаги (облигации внутреннего государственного займа). По поводу драгоценных металлов, то весь возможный доход "съест" наша система операций с ними,
      – говорит Олег Пендзин.

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      Держать деньги на депозитах советует и экономист Александр Охрименко. По его мнению, сейчас это наиболее выгодный вид пассивного заработка.

      Депозиты были и остаются наиболее привлекательным финансовым инструментом для населения. К сожалению, у нас нет альтернативы. Но нужно обязательно диверсифицировать риски: часть денег класть на гривневый депозит, часть валютный (желательно чтобы это были доллары и евро). Главное не превышать лимит 200 тысяч гривен в один банк,
      добавляет эксперт.

      депозит, інвестиції
      Чтобы не потерять деньги, их нужно класть в разные банки

      Выбирая банк для своих родных, эксперты советуют не забывать, что в случае его ликвидации Фонд гарантирования вкладов сможет вернуть сумму до 200 тысяч гривен. Поэтому лучше класть деньги сразу в несколько банков, выбирая то финансовое учреждение, где оказывают самые высокие проценты по депозитам.

      Неподвижная недвижимость

      А вот к инвестированию в недвижимость эксперты относятся очень осторожно: на рынке наблюдается избыток первичного предложения. Как следствие, имеем огромный объем предложений и маленький спрос.

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      "Безусловно вы можете инвестировать деньги в недвижимость, но если возникнет необходимость ее срочно продать – это будет крайне проблематично сделать. Сейчас рынок практически стоит. Поэтому я бы не рисковал вкладывать деньги в недвижимость. Относительно аренды, есть несколько "но". Прежде всего, арендатор – непредсказуемая личность. К примеру, если покупать однокомнатную квартиру и сдавать ее молодым, то можно попасть в ситуацию, когда на ремонт помещения потратите больше, чем заработаете на аренде. Во-вторых, сегодня налоговая начала более внимательно следить за арендодателями. Такой доход должен облагаться налогом, о чем часто "забывают", поэтому налоговая может наложить большой штраф. Это рискованный метод инвестирования", – уверен Олег Пендзин.

      С осторожностью к такому инвестированию относится и Александр Охрименко.

      Можно вкладывать деньги в недвижимость, но это долговременная инвестиция. Купить и перепродать не получится. Так, можно приобрести квартиру и сдавать ее в аренду, прибыль будет примерно как по валютному депозиту. Но это при условии, что у вас есть деньги для покупки хотя бы однокомнатной квартиры. Конечно, она должна быть не в провинции: ее нужно кому-то сдавать,
      – замечает эксперт.

       

      Несмотря на всю популярность биткоинов, вкладываться в этот инструмент эксперты не советуют. А если хочется острых ощущений, лучше пойти в казино и сразу проиграть эти деньги.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Деньги Статьи Публикации Новости недвижимости Цены на недвижимость Инвестиции Банки
      Источник: 24 канал
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