Куда Зеленский ведет украинскую экономику?

Президент обратился к Кабмину с просьбой подготовить законопроекты для проведения реформ и укрепления государства. У власти наконец появился план действий. 24 канал обратился к экспертам по оценке указа президента.

Открывая экономический форум в Киеве Владимир Зеленский назвал Украину самым привлекательным стартапом. Он рассчитывает на сочетание реформ и инвестиций, которые обеспечат экономический скачок. Гарант обещает обеспечить равноправие для всех участников рынка, реформу судов и образования, а также борьбу с коррупцией.

Читайте также: Чуда не будет. Украинцы еще долго будут ходить по пустыне

8 ноября он подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства. Ранее правительство Алексея Гончарука презентовало программу действий, которая носит скорее декларативный характер. Указ президента направлен на решение конкретных вопросов.

Тематика довольно широкая: транспортная система, улучшение условий для малого бизнеса, управление отходами, внедрение рынка сельхозземли, большая приватизация и другие. Сроки выполнения тоже разные, одни вопросы должны быть "закрыты" до конца года, другие имеют дедлайн до 2020 года, а последний пункт относительно объединения украинской энергетической системы с европейской – до 2022 года. Давайте попробуем проанализировать некоторые пункты этого указа.

Транспортная система

Указ президента предусматривает создание конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине и функционирования внутреннего водного транспорта. Поскольку пока неизвестно о какой модели пассажирских перевозок идет речь, говорить о конкретных выводах нет необходимости, отмечают эксперты.

Директор программы "Экономика" Украинского института будущего Анатолий Амелин отмечает, что для начала нужно определить стратегию развития транспортной инфраструктуры.

Надо понимать, будем ли мы участвовать в международных проектах, таких как "Один пояс и один путь" или Балто-Черноморский коридор. Если да, то это один объем инвестиций и одна роль украинской экономики, если нет, то соответственно должна быть другая стратегия,

– отмечает Амелин.

Экономист уверен, что принятие законов, касающихся транспортной инфраструктуры, без комплексной стратегии – это просто "латание дыр".

Это мнение разделяет и другой эксперт – экономист Борис Кушнирук. Он рассказал об опасности необдуманных действий власти в сфере железнодорожных перевозок.

Специфика работы Укрзализныци заключается в том, что это предприятие является монополистом на рынке и работает так, что доход от грузовых перевозок покрывает часть расходов пассажирских. Перевозка пассажиров по железной дороге является убыточной, даже в Европе. Если Укрзализныцю не разделить и оставить без ответа как будут существовать два направления перевозок – есть опасность прекращения работы Укрзализныци. Ведь если на рынок выйдут частные компании-перевозчики, то Укрзализныця не сможет конкурировать с ними в сфере грузовых перевозок, потому должна держать цену, чтобы обеспечивать социальную функцию – перевозку пассажиров. Частные же компании этим обременены не будут и смогут предлагать более низкую цену,

– говорит Кушнирук.

Создание конкурентного рынка в области железнодорожных перевозок без ответов на стратегические вопросы может создать серьезные проблемы, предостерегает эксперт.

Аналогичная ситуация с законом о водном транспорте.

Есть разные редакции законов, если идет речь о редакции, которую лоббирует монополист – компания Нибулон – это будет одна конфигурация рынка. Если закон будет разрешать свободный рынок, а государство будет только контролировать его, то это будет совсем другая ситуация,

– отмечает Анатолий Амелин.

ФОПы

Президент Зеленский неоднократно уверял, что будет способствовать развитию бизнеса, поэтому его предложение о введении моратория на проверки ФОПов в течение двух лет и смягчении их ответственности за нарушение порядка представления отчетности – логические шаги, но напомним, что в сентябре бизнес встряхнуло от принятия двух законов, которые меняют правила ведения предпринимательской деятельности.

Какие планируют изменения для ФОПов? А речь идет об обязательном использовании кассовых аппаратов для ФОПов и введении "кэшбека" покупателям, если они сообщат государству о продаже товаров без квитанции. Некоторые из предпринимателей назвали вторую норму – стукачеством. Первая тоже не очень понравилась, напомним, что такие компании, как "Новая Почта" и "Rozetka" резко раскритиковали нововведения. Владельцы последней даже угрожали прекращением деятельности интернет-магазина.

Власти объясняют такие меры значительными объемами "тенизации" экономики.

Эти законы направлены на улучшение учета доходов предпринимателей, которые пользуются преимуществами упрощенного налогообложения, вывод из тени крупных и средних торговых компаний, которые злоупотребляют упрощенной системой,

– пояснил 24 каналу министр экономразвития Тимофей Милованов.

Иными словами, власть пытается остановить практику, когда крупные компании используют несколько ФОПов для ведения отчетности, тем самым избегая больших налогов.

ФОПам на первой группе и физическим лицам не нужно применять кассовые аппараты или же РРО – регистраторы расчетных операций, а для других эта услуга будет бесплатной,

– объясняет Милованов.

Кроме того министр сообщил, что у предпринимателей будет год, чтобы подготовиться к изменениям.

Но вернемся к другому предложению власти – мораторию на проверки и смягчение ответственности за нарушение порядка подачи отчетности.

Это с одной стороны неплохо, что бизнес не будут морочить, но те предприятия, которые ведут свою деятельность через несколько ФОПов, их тоже не будут трогать два года?,

– задается вопросом экономический эксперт Руслан Черный.

Здесь возникает вопрос, есть ли действенный механизм, который согласно новому законодательству заставит средний бизнес отказаться от использования ФОПов, или они смогут два года спокойно продолжать деятельность без проверок. Ведь у нас в Украине существует много законов, но они не всегда выполняются из-за высокого уровня коррупции. Поэтому вопрос не только в законах, но и в деятельности правоохранительных органов и судов.

Противодействие незаконной добыче янтаря

Оказывается, в Украине существуют компании, которые законно добывают янтарь. Об этом 24 каналу рассказал Анатолий Амелин.

У нас есть компании, которые в Украине легально добывают янтарь. Принятие нового закона, который регулирует эту отрасль, – это лишь очередной документ. Зачем нужен еще один закон, если вопрос только в надлежащей работе правоохранительных органов,

– комментирует Амелин.

Также он акцентировал, что многие законы в Украине создаются специалистами и людьми, которые имеют определенные интересы – лоббистами.

В свою очередь Руслан Чорный добавил, что сомневается в том, что вопрос добычи янтаря в Украине будет решаться правильно.

Либерализация производства спирта

Государственная компания-монополист "Укрспирт" может получить серьезные проблемы, если произойдет либерализация деятельности в этой сфере, убежден Анатолий Амелин.

Мне кажется, что тот формат, который предлагает президент, убьет "Укрспирт". Либерализация рынка вместо приватизации предприятия может привести к тому, что производители водочной продукции сами построят производство спирта, что приведет к краху монополиста,

– отметил Амелин.

Рынок земли

Вопрос снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения – один из основных приоритетов Владимира Зеленского на посту президента. Дискуссии по этому вопросу в Украине не утихают. Премьер министр Алексей Гончарук заявил, что в вопросе моратория не получится удовлетворить все стороны.

И действительно, есть владельцы земельных паев, которые хотят продать их, с другой стороны, есть фермеры, которых открытие рынка сельхозземли может просто уничтожить. Однако в мире есть всего несколько стран, в которых запрещено продавать землю:

Наше государство из этого списка скоро можно будет вычеркнуть, так как парламент все-таки проголосовал за снятие моратория, но пока решение не окончательное, ждем второе чтение.

Читайте также: Рада поддержала законопроект о введении рынка земли

Однако позиция власти понятна. Открытым остается вопрос – можно ли продавать землю иностранцам? А это решит народ на всеукраинском референдуме, пообещал президент Зеленский. Эксперты называют такой ход заигрыванием с электоратом.

Это сугубо игра на публику. Есть сотня примеров в мире, где иностранцам не разрешено покупать напрямую землю. Но это не значит, что там нет инвестиций с их стороны. Есть институт номинальных владельцев, и он в Украине появится, если рынок будет без иностранцев. Это дополнительный бизнес. Не проблема для иностранцев создать формальную компанию, которой будет владеть украинец. Это лишь создаст новые возможности для коррупции,

– отмечает Анатолий Амелин.

О нецелесообразности запрета продажи земли иностранцам говорит министр экономразвития Тимофей Милованов.

Каждое ограничение будет тянуть цену вниз. Вместе с тем, падение цены будет зависеть не только от наличия ограничения, а и от того, насколько оно всеобъемлющее. Давайте не забывать, что каждый запрет будет провоцировать к его обходу, и распространению серого рынка,

– рассказывает министр.

Выводы

Большинство экспертов, которых опросил 24 канал, сходятся во мнении, что указ президента о неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства нельзя назвать программой, это скорее декларация о намерениях, некоторые говорят, что документ направлен на "латание дыр".

"Но пока у монобольшинства есть большинство, им необходимо принять эти законы, и здесь существует опасность, потому что не всегда скорость является признаком положительного результата, необходимо, чтобы эти документы были максимально проработанными, чтобы в них не закладывались лоббистские интересы",

– отмечает Борис Кушнирук.

Эксперт заявил, что лоббистов в команде президента немало.

Например, Зеленский хочет легализовать игорный бизнес, а среди "слуг народа" есть люди, которые причастны к этой отрасли. Очевидно, что этот указ был согласован с чиновниками, которые собственно его и наработали. Если у них есть нечистые намерения, то там уже заложены возможности для коррупции,

– говорит Кушнирук.

В свою очередь Руслан Чорный назвал этот указ программой за все хорошее и против всего плохого.

Будем ждать законопроекты, которые подготовит правительство, тогда можно будет говорить предметно,

– сказал Чорный.

Об отсутствии стратегии

В Украине нет общей стратегии развития, какого-то фильтра, через который можно проверять тот или иной закон, достигает ли он цели развития экономики, или он наоборот мешает. Названия законов хорошие, но без понимания, что в них будет написано, и насколько реализация этих функций позволит развиваться экономике, комментировать трудно.

Первым шагом должна была бы стать разработка видения. У нас до сих пор нет ответа на вопрос: а какую Украину мы строим? Какое место мы должны занять на экономической карте мира. Мы потребители электроэнергии, нефти и газа, мы экспортеры. Украина, кстати, имеет большие резервы газа и при правильных инвестиция может стать экспортером,

– отмечает Анатолий Амелин.

Отсутствие стратегии касается каждого вопроса этого указа. Эти все шаги могут быть направлены на трату ресурсов и времени. Если мы "латаем дыры", это не решает проблему, потому что появляются новые.

Это совокупность мероприятий, которые не вызывают возражений, но в то же время они не дают понимания, есть ли какое-то видение развития Украины у правительства и президента. Если его нет, то хаотичные шаги, сами по себе возможно не приведут к чему-то плохому, наоборот общий контекст будет положительный, но при этом для полноценных реформ необходима целенаправленная комплексная политика правительства,

– говорит экономист Борис Кушнирук.

Метафора

Эксперт сравнивает государство с автомобилем – "Если вы сделали себе суперкрутой автомобиль, с современным тюнингом, но вы на нем едете в болото, то в конечном результате вы получаете крутой автомобиль в болоте, а не на современной автостраде. Вы должны понимать куда именно вы на этом хорошем автомобиле едете. Так же и с государством – необходимо точно знать куда двигаться", – говорит Кушнирук.

Читайте также: Что нужно делать правительству Гончарука для роста экономики, – мнение эксперта