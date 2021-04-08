Україна у грудні 2019 року отримала від Росії майже 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Ці гроші пішли до загального фонду державного бюджету України.

Про це в інтерв'ю виданню "Настоящее время" розповів голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Він пояснив, що ці гроші використали "на різноманітні потреби".

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За словами Коболєва, Україна отримала гроші від "Газпрому" в повному обсязі в грудні 2019 року.

Нами вони були перераховані у вигляді дивідендів та інших податкових платежів державі. Вони пішли до загального фонду державного бюджету України, і із загального фонду вони, власне кажучи, були використані на різноманітні потреби,

– сказав Коболєв.

Він також підтвердив, що "Нафтогаз" продовжує судитися з Росією через втрачені в результаті анексії Криму активи компанії. Коболєв розповів, що вже минули перші слухання й українська сторона виграли юрисдикцію.

"Росію визнали стороною, яка захопила активи компанії. Ми чекаємо другого слухання, де буде розглянуто питання вартості втрачених активів", – зазначив голова "Нафтогазу".

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До того ж Україна активно намагається пояснити як українським правоохоронцям, так і судовим інстанціям за кордоном, що поставки газу з Росії у "ЛНР" та "ДНР" – це фактично фінансування тероризму.