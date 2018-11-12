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      "Куди не глянь, лише одні хащі": группа ONUKA презентовала новый хит

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      ONUKA презентовала песню " Хащі"
      ONUKA презентовала песню " Хащі" / Instagram

      Украинская группа ONUKA представила новую композицию "Хащі". Трек удивил всех поклонников, ведь он кардинально отличается от предыдущих новым звучанием.

      Лидер группы ONUKA Наталья Жижченко объяснила на своей странице в Instagram, что в ее понимании "хащі" – это "пропасть, беспросветная бездна".

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      "Их (хащі, – 24 канал) хотелось бы обойти, миновать. Но чем дальше идешь по жизни, тем чаще ловишь себя на мысли – куда не глянь, одни заросли", – добавила солистка.

      Трек опубликован 12 ноября на официальном YouTube-канале группы. За один день видео набрало десятки тысяч просмотров и множество положительных отзывов от поклонников.

      "Новая украинская музыка образуется именно здесь!", "Одновременно и соверменно и первоначально", "наконец отсчет 2.0", " вновь концептуально и гениально. Воспроизводит атмосферу обреченности", – пишут пользователи в сети.

      ONUKA – ХАЩІ: слушать композицию

       

      Теги: LifeStyle ONUKA Музыка
      Источник: 24 канал
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