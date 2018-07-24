Куди підуть гроші після підвищення тарифу на метро

Київ ніяк не може оговтатися від тарифу у 8 гривень за проїзд у громадському транспорті. Ще рік тому ми розповідали про масштабну корупційну схему, бранцем якої став Київський метрополітен. А зараз прийшов час платити за рахунками.

Зокрема – і нам з вами в першу чергу, адже мова йде про два мільярди гривень.

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А уся ця історія почалася 9 років тому. Тоді відомий шанувальник бабусь та очільник "молодої команди" Леонід Черновецький надумав ощасливити пасажирів київського метро сотнею нових вагонів.

Закупи вирішили проводити через посередників. Взялася постачати вагони така собі ТОВ "Укррослізинг", яка на 60% належала російським власникам. Парк метро й справді поповнився 75-ма вагонами російського виробництва, 25 поставили від нашого, вітчизняного Крюківського заводу.



Нові вагони для Київського метрополітену

А тепер поговоримо про цифри. Початкова угода між мерією та "Укррослізингом" складала 1,3 мільярди гривень. З чого склалася така сума? Звісно, сюди вже закладалися витрати на "відкати" в майже половину вартості.

У 2009 році держфініспекція підтвердила – переплата за цим контрактом склала 770 мільйонів гривень! Адже "Укррослізинг" продав метрополітену вагони по 8 мільйонів за штуку, тоді як ринкова вартість складала 6 мільйонів 200 тисяч. Крім того, сюди додалася "непогана" винагорода за лізинг в 590,8 мільйона. Тож у підсумку вагони вартістю у 620 мільйонів "Укррослізинг" продав "Київському метрополітену" за 1,3 мільярди гривень.

Однак, за 5 років дії угоди Київ так і не зміг розрахувався за лізингові вагони. Що маємо на сьогодні – чистого боргу 500 мільйонів гривень і майже півтора – усіляких відсотків, а ще й нарахувань за трикратний стрибок курсу, який був прописаний в угоді.

Рік тому вищий господарський суд погодив "Укррослізингу" право стягувати з київського метрополітену 1-96 мільярди за цим контрактом. Днями на порталі "судова влада" з'явилося повідомлення про ще один позов від укррослізингу до метрополітену – на 526 мільйонів.

І це нова претензія. На підставі чого вони знов розиваються до метро – поки невідомо, і схоже цей кейс не стосується справи про стягнення 2-мільярдного боргу, номери в них різні. Засідання призначене на 9 серпня. Схоже, укррослізінгівці відчули смак грошей.

Коли рік тому ми розповідали цю історію, відшуковували дані про засновників компанії, то тоді йшла мова про її зв'язки із бізнес-групою одіозного регіонала Юрія Іванющенка, відомого більше як Юра Єнакієвський. По фактажу, виявленому аудиторами, прокуратура навіть порушила справу, але не змогла віднайти доказів махінаціям, але, скоріш за все, справу закрили за вказівкою згори. У ті часи Юра Єнакіївський був за впливовістю чи не другою людиною після Віктора Януковича.



Екс-регіонал Юрій Іванющенко

І от відверто – цю історію злили, плили за течією та чекали – авось за ті вагони претензій не пред'являть? Запобіжних заходів ніхто не вчиняв. Так і вийшло, що розгрібати гріхи попередників майже 10-річної давності тепер доведеться нам із вам. А винні ми тепер не Юрі Єнакієвському, а бізнесмену Павлу Фуксу. З 2017 року він бенефіціар цієї прекрасної компанії.

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А кияни, стиснувши зуби, викладають по 8 гривень за жетончик – і їдуть у своїх справах. На тих самих золотих укррослізингових вагонах. І далеко не кожен розбирається у тонкощах укладених колись столичною владою контрактів, а от платити за це доводиться. Очевидно, що розраховувати на суттєве підняття якості послуг у сфері перевезень – не варто. Спочатку треба розрахуватись по боргах. От тепер ми знаємо, за що скидаємось метрополітену по 8 гривень.