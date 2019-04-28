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      Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому у Львові проголосували, не так як в інших областях, плани Зеленського щодо зовнішньої політики України, як Кремль вплинув на результати виборів в Україні.

      1. Львівський феномен: чому область проголосувала не так, як решта України

      вибори

      Дуже цікаво виглядає карта України, де, за результатами голосування, Львівщина – бордова, а решта Україна – зелена...

      Найважливіше про президентські вибори-2019

      2. Окружний адмінсуд Києва не дає Порошенку здійснювати його повноваження

      окружний адмінсуд Києва

      Окружний адміністративний суд Києва заблокував іще чинному голові держави Петру Порошенку можливість призначити двох членів Вищої ради правосуддя за президентською квотою. Чому?

      Найцікавіші матеріали про Петро Порошенка читайте тут тут!

      3. Зовнішньополітичний курс: куди Зеленський поведе Україну?

      Зеленський

      Сьогодні про перемогу демократії в Україні гучно заявляють світові лідери, пишуть впливові закордонні медіа. У своїх привітаннях Зеленському очільники багатьох держав особливо наголошують на необхідності збереження зовнішньополітичного курсу України...

      Читайте більше блогів автора.

      4. Российские паспорта для жителей "ЛДНР": эйфории там не наблюдается

      Российские паспорта для жителей

      Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. Как это восприняли в "ЛДНР"?

      Больше материалов о войне на Донбассе здесь.

      5. Россия и выборы в Украине: как Кремль влиял на мнение избирателей

      Россия и выборы в Украине: как Кремль влиял на мнение избирателей

      Эта статья не о технологиях, которые применял Зеленский. В конечном итоге, победу обеспечили не они. Основная его заслуга в том, что он вовремя вскочил в созданный вакуум политического кризиса...

      Читайте больше материалов о российской пропаганде

      Читайте також: "Сюрпризи" для гаранта: з якими викликами зіштовхнеться новообраний президент Зеленський

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      Автор: Блоги недели
      Теги: Публикации Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Зеленский Российская пропаганда Петр Порошенко Новости Львова Выборы Президента 2019
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