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      Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня

      162
      Блоги тижня
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Чернівці зникають, куди зникають податки українців і чому Україні вже зараз треба готуватися до масштабної політичної кризи.

      1. Як спускають в унітаз наші податки, або Порада міністру економіки, – Гнап

      міністр економіки

      Міністр економіки Тимофій Милованов попросив у Facebook поради: як владі більше збирати податків і щоб люди при цьому були задоволені? У мене зустрічне питання: а навіщо вам ще більше податків, пане Мілованов?

      Хто такий Тимофій Милованов?

      2. Шлях відкрито: перемовини з Путіним і політична криза, – Литвин

      зеленський і путін

      Уявімо, що Володимир Зеленський таки поїде на зустріч з Володимиром Путіним у нормандському форматі. Що звідти привезе Зеленський?

      Детальніше про ймовірну зустріч у нормандському форматі –  дивіться тут.

      3. Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня 

      чернівці

      Чернівці – місто без стратегії. Воно не має інфраструктурної доступності, не має зв'язку із зовнішнім світом, не може існувати, тому його або треба модернізувати, або місто зникне.

      Читайте більше новин про Чернівці.

      4. Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский

      порошенко і зеленський

      Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую на Донбассе. В Золотом Луганской области он провел двое суток. Как подчеркнул гарант, ему важно было услышать украинцев, ожидающих мир.

      Читайте больше об разведении войск.

      5. Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"

      зеленський

      Владимир Зеленский у власти – результат общественной реакции на провал украинской "элиты", пощечина ей. Но где брать новую?

      Еще больше материалов о Владимире Зеленском.

      Важно! Новий обмін полоненими буде не тільки в сторону Росії, – Пристайко

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      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Владимир Зеленский Тимофей Милованов Петр Порошенко Новости Черновцов Владимир Путин Налоги
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