Куди зник ватажок "ЛНР" і приховані козирі команди Порошенка: топ-5 блогів тижня
Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – новий лідер серед кандидатів у президенти, боротьба за владу в "ЛНР" та як змінилось життя в Луганську.
1. Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
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2. Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
Найсвіжіші новини та матеріали про кандидатів у президенти та вибори-2019.
3. ФСБ у дії: спецслужбовці катують та вбивають росіян на Донбасі
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4. Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
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5. А якщо Трамп був російським агентом? – Le Monde
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