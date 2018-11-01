Кукла LOL за последние месяцы получила огромную популярность. О ней знает каждый ребенок и желает ее получить любой ценой. Это коллекционные игрушки, которые представляют собой шар с куклой всередине. В коллекции кукол LOL насчитывается более ста, но чтобы ее получить, нужно распаковать шесть слоев. Почему от нее без ума дети, где их можно купить и сколько они стоят – читайте в материале.

Кукла LOL – это игрушка, которая выглядит в форме шара, упакованная в несколько слоев полиэтилена. Под каждым из слоев скрывается подарок. Главным долгожданным сюрпризом для детей становится маленькая кукла с большими выразительными глазами и интересной прической. Снимая слой за слоем, ребенок получает необычную находку и море впечатлений!

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Шо такое кукла LOL: фотообзор

1 слой – секретное послание. Загадка предполагает ответ, отгадка написана на стикере. Надо перевернуть листок вверх ногами и прочитать, какую загадку придумал производитель.

2 слой – комплект наклеек с изображением свойств куколок LOL. Такими наклейками можно отмечать в листочке коллекционера тех кукол, которые уже есть в коллекции.

3 слой – кукольная бутылочка-подвеска. Этот аксессуар помогает поить куколку. Также в середине шарика предусмотрен специальный держатель для бутылочки. Кроме того, ребенок сможет носить эту игрушку в качестве подвески на шее.

4 слой – это кукольная обувь. Она может быть летней, осенней, весенней или зимней. Все зависит от того, в каком наряде кукла LOL.

5 слой – кукольная одежда. Одежда выполнена из мягкого пластика, легко одевается и снимается благодаря прорезям с тыльной стороны.

6 слой – модные аксессуары. В каждом они разные. Это может быть телефон, очки или обруч для волос.

7 слой – долгожданная куколка LOL. У девочки пластиковое тело и резиновая мягкая голова. Высота куклы – 9 сантиметров .

Кто придумал куклу LOL?

В 2017 году перед Рождеством американская компания MGA Entertainment начала выпуск игрушек LOL. Именно этой компании куклы Bratz стали очень знаменитыми.

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Идея поместить куклу в шар со слоями производителям пришла не случайно: они поняли, что на YouTube видео с распаковкой разных игрушек пользуются огромной популярностью.

Также компания не прогадала со стратегией. Учитывая то, что свою новинку MGA Entertainment совсем не рекламировали, игрушка сразу стала хитом продаж сначала в США, а затем и в других странах.

Где купить льльку LOL?

Игрушки LOL первой серии в продаже найти практически невозможно, а вот шарики второй серии продаются во многих магазинах игрушек. В Украине куклу LOL можно купить в магазине "Будинок іграшок". Модели игрушек также представлены в интернет-магазинах Rozetka, Prom.ua, Panama. Ценовой диапазон колеблется от 159 до 3499 гривен за одну единицу.

Как отличить подделку от оригинала?

1. Оригинальные куклы LOL всегда продаются в шарах, без коробки.

2. В оригинальном названии кукол LOL Surprise, у подделок может быть L.Q.L Сюрпрісе.

3. Оригинальная кукла LOL распаковывается очень быстро, распаковать подделку будет довольно тяжеловато.

4. В оригинале есть гравировка оригинального названия и лого LOL Surprise, а у подделки нет.

5. Сзади на затылке в оригинальной игрушки есть надписи компании-производителя MGA Entertainment, и на спине номерок, у подделки – нет.

6. Спрятаны внутри шара сюрпризы в виде наклеек переведены на украинский язык, у подделки – английский язык с ошибками.

Кукла LOL: как отличить подделку кот оригинала – смотрите видеообзор