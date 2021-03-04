Реакція була б вкрай жорсткою, – Кулеба про невдалий жарт словацького прем'єра
Якби прем'єр Словаччини Ігор Матович не вибачився за недоречний жарт про Закарпаття, дії України були б жорсткими. Попри дружбу, ніхто не може так ображати Україну.
Источник:Укрінформ
Такі речі не можна пробачати. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Важливо Це було недоречно, – прем'єр Словаччини вибачився за жарт про Закарпаття
Що сказав Кулеба
За словами міністра, фраза Матовича шокувала також словацьких колег. Тому міністр закордонних справ вибачився від імені держави, згодом це зробив і сам прем'єр.
Кулеба наголосив, що він особисто виступає за дружні й максимально конструктивні відносини з сусідами, адже Україну та Словаччину багато чого поєднує.
Ніхто ніколи не матиме права будь-яким словом чи натяком ображати Україну, ставити під сумнів її територіальну цілісність або намагатися демонструвати, що доля України вирішується десь, окрім України,
– зазначив Кулеба.
Відтак дипломат додав, що, попри дружбу, реакція була б.
"Реакція на подібні дії буде не просто жорсткою, а вкрай жорсткою", – підсумував Кулеба.
Що відомо про обурливий жарт словацького прем'єра
- Словаччина стала другою країною у ЄС, яка закупила російську вакцину від коронавірусу. Матович, відповідаючи на питання про домовленості з Росією щодо вакцини, невдало пожартував про Україну.
- Прем'єр заявив, що пообіцяв росіянам за вакцину Закарпаття. Він додав, що це був жарт.
- Кулеба різко відреагував на висловлювання Матовича та порадив йому "краще обміняти кілька регіонів своєї країни".
- Згодом від Словаччини надійшли офіційні вибачення.
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