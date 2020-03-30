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      Кулеба о том, какой будет обсервация в Украине: Мы находим очень креативные решения

      - Читати новину українською
      Дмитрий Кулеба / Пресс-служба Кабмина

      Сейчас в МИД уже разработали концепцию того, как будет выглядеть обсервация украинцев, прибывших из-за рубежа. Ее будут отрабатывать на гражданах, которых на днях эвакуируют из Индонезии.

      Дипломаты нашли возможности для достойного размещения украинцев на карантинный период. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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      Наши дипломаты сейчас проходят crash test, и я уверен, что мы его успешно пройдем. Мы находим очень креативные решения,
      – рассказал Кулеба о работе МИД в условиях пандемии коронавируса в мире.

      Министр вспомнил историю, которая случилась недавно в Индии. Там жена посла и жены других дипломатов объединились и готовили пищу, варили борщ и лепили вареники, и затем привозили их украинцам, которые застряли в аэропорту.

      В то же время, Кулеба отметил: в МИД уже знают, как будут обеспечивать обсервацию граждан, которых продолжают эвакуировать в Украину.

      Рейсы из Индонезии будут первыми, на которых мы отработаем эту модель,
      – уточнил глава МИД.

      В то же время, Кулеба не смог ответить на вопрос, будет ли обязательной обсервация для людей, которые возвращаются в Украину на автомобилях или через пешеходные переходы. По его словам, сейчас это компетенция МВД и Минздрава.

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      Кроме того, на замечание журналистов о том, что раньше людей, которые прибывали в Украину спецрейсом из Италии и других стран не отправляли на обсервацию, Кулеба ответил:

      "Моя задача, как министра иностранных дел, защищать украинцев, находящихся за рубежом, собирать их вместе, создавать им каналы возвращения домой. Что происходит с гражданами, когда они пересекают границу – это реально не моя сфера ответственности".

      Что известно о обсервацию украинцев, которые возвращаются спецрейсами из-за рубежа:

      • Ранее правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы. Каждую локацию для их обязательной обсервации готовят в соответствии с требованиями Минздрава.
      • МИД Украины и президент Зеленский неоднократно – и даже в видеообращении 29 марта – говорили о том, что эвакуированные из-за границы в Украину люди должны пересидеть в изоляции 14 дней.
      • Однако о решении правительства об "обязательности соблюдения режима наблюдения" стало известно вечером 29 марта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

      СамоізоляціяРазница между карантином и самоизоляцией / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости политики МИД Украины Эвакуация украинцев Дмитрий Кулеба – новости
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