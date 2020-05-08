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      Кулеба по телефону пообщался с Помпео: говорили о коронавирусе и коварстве боевиков

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      Кулеба поговорил с Помпео по телефону: детали разговора
      Кулеба та Помпео поспілкувалися телефоном / Колаж 24 каналу

      Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Они обсудили ситуацию на Донбассе, меры, которые помогают предотвратить распространение COVID-19, а также поддержку, которую США продолжит оказывать Украине.

      О беседе Майка Помпео с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой информирует пресс-служба Государственного департамента США.

      Тем временем Деградация экономики и угроза вымирания городов: ситуация на Донбассе после 6 лет оккупации

      Помпео заверил Кулебу, что США продолжат оказывать поддержку Украине и наращивать давление на Россию в вопросах Донбасса и Крыма.

      О чем говорили Помпео и Кулеба:

      • Госсекретарь высоко оценил дипломатию Украины в условиях неудержимой российской агрессии – заявил о решительной поддержке и подчеркнул, что США будут усиливать санкции против России, пока будет продолжаться оккупация Крыма и Донбасса.
      • Помпео и Кулеба согласились, что сейчас важно сделать все возможное, чтобы смягчить последствия COVID-19 для населения.
      • Помпео призвал к достижению в Украине "дальнейшего прогресса в области верховенства права и экономических реформ".
      • Помпео также осудил то, что российские оккупанты и их приспешники на Донбассе нагло используют пандемию коронавируса для дезинформации и дальнейшего ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и гуманитарных организаций на Востоке.

      Обратите внимание! В Донецкой области оккупационная власть за время карантина, с 22 марта, более 40 раз не пустила патрули ОБСЕ на оккупированную территорию. Такие действия оккупанты объясняют надуманными и ложными причинами: на самом же деле, среди прочего, пытаются скрыть реальную статистику заболеваемости.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: ОБСЕ МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Пророссийские боевики Украина – Россия Новости России Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Оккупированные территории Война на Донбассе Майк Помпео Новости США Новости политики
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