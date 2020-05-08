Кулеба по телефону пообщался с Помпео: говорили о коронавирусе и коварстве боевиков
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Они обсудили ситуацию на Донбассе, меры, которые помогают предотвратить распространение COVID-19, а также поддержку, которую США продолжит оказывать Украине.
О беседе Майка Помпео с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой информирует пресс-служба Государственного департамента США.
Тем временем Деградация экономики и угроза вымирания городов: ситуация на Донбассе после 6 лет оккупации
Помпео заверил Кулебу, что США продолжат оказывать поддержку Украине и наращивать давление на Россию в вопросах Донбасса и Крыма.
О чем говорили Помпео и Кулеба:
- Госсекретарь высоко оценил дипломатию Украины в условиях неудержимой российской агрессии – заявил о решительной поддержке и подчеркнул, что США будут усиливать санкции против России, пока будет продолжаться оккупация Крыма и Донбасса.
- Помпео и Кулеба согласились, что сейчас важно сделать все возможное, чтобы смягчить последствия COVID-19 для населения.
- Помпео призвал к достижению в Украине "дальнейшего прогресса в области верховенства права и экономических реформ".
- Помпео также осудил то, что российские оккупанты и их приспешники на Донбассе нагло используют пандемию коронавируса для дезинформации и дальнейшего ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и гуманитарных организаций на Востоке.
Обратите внимание! В Донецкой области оккупационная власть за время карантина, с 22 марта, более 40 раз не пустила патрули ОБСЕ на оккупированную территорию. Такие действия оккупанты объясняют надуманными и ложными причинами: на самом же деле, среди прочего, пытаются скрыть реальную статистику заболеваемости.