Кулеба по телефону пообщался с Помпео: говорили о коронавирусе и коварстве боевиков

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Они обсудили ситуацию на Донбассе, меры, которые помогают предотвратить распространение COVID-19, а также поддержку, которую США продолжит оказывать Украине.

О беседе Майка Помпео с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой информирует пресс-служба Государственного департамента США.

Тем временем Деградация экономики и угроза вымирания городов: ситуация на Донбассе после 6 лет оккупации

Помпео заверил Кулебу, что США продолжат оказывать поддержку Украине и наращивать давление на Россию в вопросах Донбасса и Крыма.

О чем говорили Помпео и Кулеба:

Госсекретарь высоко оценил дипломатию Украины в условиях неудержимой российской агрессии – заявил о решительной поддержке и подчеркнул, что США будут усиливать санкции против России, пока будет продолжаться оккупация Крыма и Донбасса.

Помпео и Кулеба согласились, что сейчас важно сделать все возможное, чтобы смягчить последствия COVID-19 для населения.

Помпео призвал к достижению в Украине "дальнейшего прогресса в области верховенства права и экономических реформ".

Помпео также осудил то, что российские оккупанты и их приспешники на Донбассе нагло используют пандемию коронавируса для дезинформации и дальнейшего ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и гуманитарных организаций на Востоке.

Обратите внимание! В Донецкой области оккупационная власть за время карантина, с 22 марта, более 40 раз не пустила патрули ОБСЕ на оккупированную территорию. Такие действия оккупанты объясняют надуманными и ложными причинами: на самом же деле, среди прочего, пытаются скрыть реальную статистику заболеваемости.