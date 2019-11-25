Кулеба попал в жуткое ДТП: подробности о состоянии детского омбудсмена и его сыновей

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сейчас находится в сознании. Врачам удалось стабилизировать его состояние, и его жизни ничего не угрожает. Чего не скажешь о его сыновьях – за жизнь старшего Тимофея сейчас борются врачи.

Под вечер 24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в страшное ДТП. В момент аварии он находился в машине вместе со своими сыновьями – Тимофеем и Елисеем. Одному – 19-ть, а другому – 10 лет. В результате как самого Кулебу, так и старшего Тимофея доставили в реанимацию.

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Авария с участием детского обмбудсмена Кулебы: в каком состоянии находится госслужащий

По информации ТСН , Кулеба вместе с сыном находятся в больнице Феофания. Состояние детского омбудсмена – средней тяжести . Он – при полном сознании, угрозы его жизни нет.

Журналисты добавляют, что у Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы . В частности, речь идет о:

закрытой черепно-мозговой травме,

закрытой травме грудной клетки,

закрытой травме живота,

многочисленных переломах ребер с обеих сторон,

ушибе легких,

пневмотораксе (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких – 2 4 канал).

Авария с участием детского обмбудсмена Кулебы: в каком состоянии находится его сын Тимофей

Что касается Тимофея, то его состояние – довольно тяжелое . Он находится в интенсивном неврологическом отделении.

Медики говорят, что юноша – без сознания. Кроме того, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Есть ли угроза жизни, пока не сообщают.

Знакомый Николая Кулебы Сергей Козак отметил, что Тимофей находится в коме, за его жизнь борются врачи.

Авария с участием детского обмбудсмена Кулебы: в каком состоянии находится его сын Елисей

О состоянии младшего сына Елисея пока ничего неизвестно. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в Охматдете.

По словам знакомого Николая Кулебы Сергея Козака, у Елисея переломаны таз и челюсть, также он получил ушибы различной степени.

Что известно об еще одном пострадавшем

Еще один пострадавший в результате этой аварии – водитель микроавтобуса, который собственно столкнулся с машиной Кулебы. Мужчина находится в Киево-Святошинской больницы. Его жизни также ничего не угрожает.

Само ж ДТП произошло на перекрестке в селе Чабаны Киевской области. Судя по видео столкновения, детский омбудсмен пересекал дорогу на красный свет.

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ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы: смотрите видео

Что известно о Николае Кулебе

Он занимает должность у полномоченного президента по правам ребенка с 2014 года. В июне 2019 новоизбранный Президент Владимир Зеленский его переназначил.

В свое время Кулеба возглавлял благотворительную организацию "Открытое сердце", занимавшейся реабилитацией детей улицы и создававшей специальные центры помощи. Также он руководил международной благотворительной организацией "Служба спасения детей.