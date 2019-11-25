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      Кулеба попал в жуткое ДТП: подробности о состоянии детского омбудсмена и его сыновей

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      Николай Кулеба попал в ДТП: что известно о его и состоянии его сыновей / Коллаж 24 канала

      Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сейчас находится в сознании. Врачам удалось стабилизировать его состояние, и его жизни ничего не угрожает. Чего не скажешь о его сыновьях – за жизнь старшего Тимофея сейчас борются врачи.

      Под вечер 24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в страшное ДТП. В момент аварии он находился в машине вместе со своими сыновьями  – Тимофеем и Елисеем. Одному – 19-ть, а другому – 10 лет. В результате как самого Кулебу, так и старшего Тимофея доставили в реанимацию.

      Важно! Николай Кулеба попал в ДТП: появилось видео момента столкновения

      Авария с участием детского обмбудсмена Кулебы: в каком состоянии находится госслужащий

      По информации ТСН, Кулеба вместе с сыном находятся в больнице Феофания. Состояние детского омбудсмена  средней тяжести. Он – при полном сознании, угрозы его жизни нет.

      Журналисты добавляют, что у Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. В частности, речь идет о:

      • закрытой черепно-мозговой травме,
      • закрытой травме грудной клетки,
      • закрытой травме живота,
      • многочисленных переломах ребер с обеих сторон,
      • ушибе легких,
      • пневмотораксе (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких – 24 канал).

      Авария с участием детского обмбудсмена Кулебы: в каком состоянии находится его сын Тимофей

      Что касается Тимофея, то его состояние  довольно тяжелое . Он находится в интенсивном неврологическом отделении.

      Медики говорят, что юноша  без сознания. Кроме того, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Есть ли угроза жизни, пока не сообщают.

      Знакомый Николая Кулебы Сергей Козак отметил, что Тимофей находится в коме, за его жизнь борются врачи.

      Авария с участием детского обмбудсмена Кулебы: в каком состоянии находится его сын Елисей

      О состоянии младшего сына Елисея пока ничего неизвестно. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в Охматдете.

      По словам знакомого Николая Кулебы Сергея Козака, у Елисея переломаны таз и челюсть, также он получил ушибы различной степени.

      Что известно об еще одном пострадавшем

      Еще один пострадавший в результате этой аварии – водитель микроавтобуса, который собственно столкнулся с машиной Кулебы. Мужчина находится в Киево-Святошинской больницы. Его жизни также ничего не угрожает.

      Само ж ДТП произошло на перекрестке в селе Чабаны Киевской области. Судя по видео столкновения, детский омбудсмен пересекал дорогу на красный свет.

      Обратите внимание! Виновнику ДТП с участием Кулебы грозит до 8 лет за решеткой

      ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы: смотрите видео 

      Что известно о Николае Кулебе 

      Он занимает должность уполномоченного президента по правам ребенка с 2014 года. В июне 2019 новоизбранный Президент Владимир Зеленский его переназначил. 

      В свое время Кулеба возглавлял благотворительную организацию "Открытое сердце", занимавшейся реабилитацией детей улицы и создававшей специальные центры помощи. Также он руководил международной благотворительной организацией "Служба спасения детей.

      Украинский омбудсмен по правам ребенка состоит в браке и воспитывает с женой четырех детей.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Президент Украины Новости Украины Постраждалі Новости Киева Аварии и ДТП Дети и несовершеннолетние
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