Кулеба: Последствия от коронавируса для экономиким могут быть тяжелее, чем сам коронавирус

Сейчас глава МИД Дмитрий Кулеба старается уделять большое внимание экономической дипломатии. В условиях пандемии коронавируса это чрезвычайно важно.

Последствия коронавируса могут быть тяжелее, чем сам коронавирус. Об этом во время брифинга рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Прежде всего, я говорю о последствиях коронавируса для экономики. Поэтому я уделяю сейчас большое внимание экономической дипломатии. Разговариваю с коллегами, министрами других стран о том, как нам поддерживать торговлю, как поддерживать инвестиции, на каких конкретных проектах мы можем сосредоточиться,

– подчеркнул дипломат.

Кулеба отметил: одной из важных задач МИД сейчас является помощь украинским экспортерам.

"Я принял решение о перезагрузке Совета экспортеров и импортеров, который существует при МИД. Вскоре на сайте МИД будет опубликовано обращение к экспортерам", – добавил он.

Кулеба о последствиях от коронавируса: видео

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