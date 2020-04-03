Кулеба: Последствия от коронавируса для экономиким могут быть тяжелее, чем сам коронавирус
Сейчас глава МИД Дмитрий Кулеба старается уделять большое внимание экономической дипломатии. В условиях пандемии коронавируса это чрезвычайно важно.
Последствия коронавируса могут быть тяжелее, чем сам коронавирус. Об этом во время брифинга рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Прежде всего, я говорю о последствиях коронавируса для экономики. Поэтому я уделяю сейчас большое внимание экономической дипломатии. Разговариваю с коллегами, министрами других стран о том, как нам поддерживать торговлю, как поддерживать инвестиции, на каких конкретных проектах мы можем сосредоточиться,
– подчеркнул дипломат.
Кулеба отметил: одной из важных задач МИД сейчас является помощь украинским экспортерам.
"Я принял решение о перезагрузке Совета экспортеров и импортеров, который существует при МИД. Вскоре на сайте МИД будет опубликовано обращение к экспортерам", – добавил он.
Кулеба о последствиях от коронавируса: видео
Что известно о возможном кризисе из-за коронавируса? НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвала вспышка коронавируса в мире. НБУ уверяет, что украинская экономика готова к любым кризисным явлениям.
Из-за возможного нового мирового кризиса некоторые страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону.
Центром нового экономического кризиса может стать Италия – подробнее здесь.
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