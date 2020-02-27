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      Кулеба: Справедливый мир в Украине – это деокупация территорий и политическая жизнь без России

      - Читати новину українською
      Кулеба о мире в Украине и "красные линии" / file.liga.net

      Ничто не помешает движению Украины в ЕС и НАТО, а победа будет тогда, когда Россия вернет Украине оккупированные земли. Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба обозначил свои "красные линии" и объяснил что для него означает справедливый мир в Украине.

      Россия должна исчезнуть из жизни Украины, только тогда наступит справедливость. Об этом написал в твиттере вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

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      Для Кулебы важным принципом является то, что движение к членству в ЕС и НАТО необратимо. Ни один отдельный регион не может блокировать решения национального масштаба.

      Вице-премьер также отметил важность возвращения Украиной своих территорий.

      Справедливый мир – это победа, когда наши территории деокупированны, а Россия не является игроком во внутренней политике Украины,
      ​– добавил Кулеба.

      Как Россия оккупировала украинский Крым и Донбасс?
      В 2014 году Россия напала на Украину и аннексировала Крым. Произошло это в то время, когда в стране продолжался Евромайдан, а Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. Сначала РФ перебросила на территорию полуострова своих военных в форме без опознавательных знаков. Уже 16 марта Москва провела так называемый референдум, который послужил ему основанием для незаконного "присоединения" Крыма к России. Этот референдум был незаконным, его не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.

      Уже весной 2014 года РФ вторглась на Восток Украины и начала там войну, которая продолжается до сих пор. Россия постоянно поддерживает подконтрольных ему боевиков, предоставляет им оружие, тяжелую технику и даже своих российских военных. Также все действия главарей боевиков напрямую контролирует Кремль.

      окуповані території донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      Обратите внимание: Почти 10% украинцев считают, что на Донбассе идет война между Россией и США

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Оккупированные территории Война на Донбассе НАТО Евросоюз Дмитрий Кулеба – новости
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