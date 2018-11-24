Кулемет "покемон": нагадаємо, війна триває!

Кулемет Калашнікова в образі мультяшного покемона, заряди до РСЗО "Граду" – у вигляді олівців для малювання. Така зовнішня реклама з'явилась на вулицях Києва.

Розробили її представники фонду "Повернись живим". Ідея реклами належить креативному директору Фонду Олексію Новікову. Ілюстрації виконав художник-ілюстратор Олександр Ком'яхов.

Проект має на меті нагадати, що в Україні досі триває війна. Через творчі образи продемонструвати, що вона накладає відбиток навіть на слова. Наприклад, звичайні "покемон", "таблетка" та "карандаш", які ми використовуємо у буденному житті, для військових, волонтерів та людей, які наближені до війни, назавжди будуть мати інше значення.

Так, "покемон" використовується українськими військовими у значенні "ПКМ – кулемет Калашникова модернізований". Слово "таблетка" мовою військових означає автомобіль для перевезення хворих та евакуації поранених, а "карандаш" – 122-міліметровий реактивний снаряд РСЗВ "Град".

Зображення можете побачити на вулицях Києва до кінця грудня. Вони розміщені безкоштовно, як соціальна реклама.

Зазначимо, що сітілайти – це частина проекту фонду "Повернись живим", який буде презентовано в грудні.

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